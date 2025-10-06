Ngày 6/10, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) thông tin Khoa Ngoại Tiết niệu của đơn vị đã tiếp nhận và điều trị thành công một ca bệnh hiếm gặp, khiến cả ê-kíp phẫu thuật phải xử trí hết sức thận trọng.

Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, đến khám tại Phòng khám Tiết niệu – Nam khoa vì đau tức vùng thắt lưng trái kèm tiểu buốt. Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán sỏi thận trái và sỏi niệu quản trái đoạn 1/3 dưới. Đặc biệt, bệnh nhân còn Sonde JJ (một thiết bị y tế) đặt 15 năm chưa rút

Năm 2010, bệnh nhân đã từng phẫu thuật lấy sỏi niệu quản trái và được đặt Sonde JJ. Tuy nhiên, do bận công việc, bệnh nhân đã quên lịch hẹn tái khám và rút ra theo khuyến cáo.

Bác sĩ phẫu thuật cho nữ bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trường hợp này, do Sonde JJ tồn tại tới 15 năm, bệnh nhân xuất hiện sỏi to ở nhiều vị trí, Sonde bám sỏi và di chuyển bất thường, khiến quá trình điều trị phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Sau khi tư vấn, giải thích kỹ càng và tầm soát các yếu tố nguy cơ, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật với sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa liên quan.

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành nội soi niệu quản tán sỏi bằng Laser, rút Sonde JJ cũ tồn tại 15 năm và thay Sonde JJ mới; nội soi tán sỏi qua da thận trái để xử lý toàn bộ sỏi thận. Ca phẫu thuật diễn ra thành công. Bệnh nhân sạch sỏi, ổn định sau mổ và được xuất viện chỉ sau 3 ngày.

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Tiết niệu, sonde JJ (Double J stent) là một loại ống thông đặt trong niệu quản rất phổ biến sau các phẫu thuật tiết niệu. Vai trò chính là dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang sau mổ, giúp bảo vệ chức năng thận; hạn chế nguy cơ ứ nước thận, giảm phù nề niệu quản; tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lành niệu quản sau can thiệp ngoại khoa.

Trong thực tế lâm sàng, Sonde JJ chỉ nên lưu từ 2–8 tuần tùy tình trạng bệnh lý. Nếu không rút đúng thời điểm, người bệnh có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm như nhiễm khuẩn tiết niệu tái diễn; đau tức, rối loạn tiểu tiện, Sonde có thể di chuyển; lắng đọng canxi, hình thành sỏi bám quanh Sonde.

Nguy hiểm hơn, có thể gây suy thận hoặc mất chức năng thận. Qua ca bệnh đặc biệt này, các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh sau đặt Sonde JJ cần tuân thủ lịch hẹn tái khám và rút JJ đúng thời gian. Tuyệt đối không được chủ quan hay bỏ quên, vì có thể dẫn đến biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới chức năng thận và sức khỏe toàn thân.

Khi có các triệu chứng bất thường như đau tức thắt lưng, tiểu buốt, tiểu máu, cần đi khám sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.

