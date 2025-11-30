Trong hai ngày 27 và 28/11, đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã có mặt tại các xã Hòa An và Hòa Quang Nam (tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ y tế, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao quà cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ lụt.

Đoàn công tác do Phó giáo sư, bác sĩ Nguyễn Văn Chi - Nguyên Giám đốc Trung tâm Cấp cứu A9 làm trưởng đoàn. Ông là một chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ứng phó thảm họa.

Ngày 27/11, đoàn đến xã Hòa An - một trong những nơi thiệt hại nặng nề nhất. Dù thời tiết mưa gió, hơn 600 người dân vẫn đến thăm khám. Nhiều người cao tuổi và người có bệnh nền bày tỏ sự xúc động khi được các bác sĩ từ Hà Nội trực tiếp kiểm tra sức khỏe.

Ngoài khám, đoàn còn tư vấn người dân phòng bệnh, nhận biết sớm dấu hiệu bệnh tật. Ảnh: BVCC.

Anh Phan Văn Hiền, đại diện Trạm Y tế Hòa An cho biết, sau nhiều ngày sống trong nước lũ, người dân dễ mắc bệnh ngoài da, nhiễm khuẩn nên nhu cầu thăm khám rất lớn. Sự có mặt của đoàn công tác mang đến sự an tâm và kịp thời cho bà con.

Không chỉ điều trị triệu chứng, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai còn đánh giá toàn diện sức khỏe người dân và phối hợp với y tế địa phương theo dõi dài hạn.

Tiến sĩ, bác sĩ Đoàn Thu Trà - Chủ tịch Công đoàn bệnh viện - cho biết đoàn đặc biệt chú trọng xử lý các bệnh lý nặng, phòng ngừa biến chứng và nâng cao khả năng tự chăm sóc sức khỏe của người dân sau thiên tai.

Ngày 28/11, đoàn di chuyển đến xã Hòa Quang Nam, nơi còn nhiều khó khăn. Gần 700 người dân được thăm khám, cấp thuốc miễn phí và 200 suất quà được trao đến các hộ bị thiệt hại nặng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Chi, trưởng đoàn, cho biết qua hai ngày làm việc, hơn 1.300 lượt người được khám.

Qua khám sàng lọc cho thấy hai nhóm bệnh nổi bật: Nhóm bệnh mạn tính thường gặp như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh tai - mũi - họng, rối loạn giấc ngủ, bệnh lý xương khớp… Nhóm bệnh xuất hiện sau lũ lụt gồm bệnh da liễu, rối loạn tiêu hóa, nhiễm khuẩn hô hấp và bệnh từ môi trường ô nhiễm.

Phó giáo sư Chi cho rằng điều quan trọng không chỉ là chữa bệnh mà còn giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu đúng về chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh, bởi thực tế có những người chưa từng đi khám sức khỏe.

Một số thành viên đến hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên và Bệnh viện Sản - Nhi trong kiểm soát nhiễm khuẩn, chuyển giao kỹ thuật vi sinh, đào tạo công tác phòng bệnh sau thiên tai giúp các đơn vị nhanh chóng ổn định hoạt động khám chữa bệnh.

Ngay khi mưa lũ xảy ra, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã chỉ đạo thành lập đoàn với gần 30 chuyên gia các lĩnh vực cấp cứu, hồi sức, truyền nhiễm, tim mạch, nhi khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn… Ông nhấn mạnh tinh thần “khẩn trương - chuyên nghiệp - tận tâm” và yêu cầu đoàn vừa hỗ trợ người dân, vừa đảm bảo an toàn trong quá trình công tác.

Ngay khi phát động, hàng trăm bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai đã tình nguyện đăng ký lên đường hỗ trợ Đắc Lắk. Tuy nhiên, bệnh viện đã lựa chọn gần 30 cán bộ xuất sắc, có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực.

Ngoài chuyên môn, đoàn còn mang theo sự sẻ chia của toàn thể cán bộ bệnh viện: mỗi người ủng hộ một ngày lương, cùng với 500 triệu đồng hỗ trợ ngành y tế Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

3 người đàn ông nguy kịch, nôn ra máu sau khi dọn đồ trong mưa lũ Trong đợt mưa lũ, các bệnh nhân này thường xuyên lội nước dọn dẹp nhà cửa và đã nhiễm một loại vi khuẩn nguy hiểm.

Nhận diện 5 bệnh dễ bùng phát sau mưa lũ Sau mưa lũ, môi trường bị xáo trộn nghiêm trọng, đây là thời điểm nguy cơ xuất hiện nhiều dịch bệnh liên quan đến nguồn nước ô nhiễm và thực phẩm không đảm bảo.