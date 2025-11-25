Sáng 25/11, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân đoàn công tác tăng cường hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ.

Hơn 290 người từ Đồng Nai đến 7 xã ở tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Hoàng Anh

Theo đó, đoàn công tác hơn 290 thành viên, là lực lượng y bác sĩ, nhân viên y tế, đoàn viên thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và các tình nguyện viên. Đoàn sẽ trực tiếp đến 7 xã bị thiệt hại nặng nhất của tỉnh Đắk Lắk. Trong đó, ngành y tế tỉnh mang 10.000 túi thuốc, kế hoạch khám và cấp phát thuốc cho 2.000 người dân, trao 2.000 phần quà cùng 600 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ khẩn cấp.

Ngoài ra, đoàn còn chuẩn bị 20.000 mét dây điện, 1.000 công tắc, 1.000 bóng đèn, 200 cầu dao chống giật để sửa chữa, khôi phục hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ dân.

Các đoàn viên vận chuyển nước uống lên xe. Ảnh: A.X

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út biểu dương tinh thần xung kích của các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh mỗi thành viên trong đoàn không chỉ đại diện cho cơ quan, đơn vị mình mà còn là sứ giả của tình đoàn kết, nghĩa đồng bào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai gửi tới tỉnh Đắk Lắk.

Theo ông Út, chuyến công tác diễn ra trong điều kiện thời tiết, đường sá khó khăn, khối lượng việc lớn và yêu cầu chuyên môn cao. Vì vậy, ông yêu cầu Sở Y tế phải điều phối chặt chẽ, khoa học toàn bộ hoạt động; bảo đảm an toàn trong di chuyển, ăn ở, sinh hoạt; xây dựng kế hoạch khám bệnh, cấp thuốc phù hợp từng điểm đến, đảm bảo hiệu quả - thiết thực - không hình thức.

Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ và lực lượng tình nguyện được giao nhiệm vụ tổ chức linh hoạt các hoạt động hỗ trợ thăm hỏi gia đình thiệt hại nặng, sắp xếp nơi ở tạm, dọn dẹp vệ sinh môi trường, cấp phát nhu yếu phẩm, tổ chức hoạt động chia sẻ tinh thần cho trẻ em và người yếu thế để bà con cảm nhận được sự sẻ chia ấm áp từ Đồng Nai.

Đoàn xe của tỉnh Đồng Nai xuất quân hỗ trợ bà con sau lũ. Ảnh: Hoàng Anh

Ông Út mong muốn ngoài hỗ trợ vật chất và khám chữa bệnh, đoàn công tác gửi tới người dân Đắk Lắk thông điệp về niềm tin và sự lạc quan, có Đồng Nai bên cạnh, sẵn sàng chia sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.