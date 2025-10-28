Ngày 28/10, Cục Y tế giao thông vận tải (Bộ Xây dựng) tổ chức bàn giao nguyên tắc Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM thuộc cơ quan này về UBND TPHCM quản lý. Đơn vị tiếp nhận là Sở Y tế TPHCM.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế cho biết, sau khi UBND TPHCM tiếp nhận quản lý, Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM sẽ được tiếp tục đầu tư để bổ sung thêm cơ sở khám chữa bệnh phục vụ người dân.

Phía Sở Y tế sẽ phối hợp cùng Cục Y tế giao thông vận tải thống nhất kế hoạch tổ chức tiếp nhận chính thức, đảm bảo hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn.

Hiện Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM có 82 cán bộ nhân viên, trong đó 31 viên chức và 51 người hợp đồng chuyên môn nghiệp vụ. Đơn vị này cũng đang quản lý và sử dụng 3 cơ sở tại địa chỉ 72/3 đường Trần Quốc Toản, 72/5 đường Trần Quốc Toản (phường Xuân Hòa, TPHCM) và 136 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Nhiêu Lộc, TPHCM).

Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM tại số 72/3 Trần Quốc Toản, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ảnh:BV

Lãnh đạo Bệnh viện Giao thông vận tải TPHCM kiến nghị cho bệnh viện được trở thành cơ sở 2 của Bệnh viện Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM trong thời gian tới.

Phản hồi ý kiến này, Sở Y tế yêu cầu trong hai tháng tới, bệnh viện phải có đề án để làm cơ sở 2 trình lên cấp có thẩm quyền và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Sở Y tế TPHCM cũng cho biết thêm, thành phố đang sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và theo chỉ đạo, ngành y tế sẽ hoàn thiện bộ máy trong năm 2025. Mọi vấn đề liên quan đến bàn giao chi tiết sẽ được chốt trước ngày 31/12/2025.

Việc bàn giao này được thực hiện theo Quyết định 1922 ngày 25/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức lại Cục Y tế giao thông vận tải thuộc Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Theo đó, Chính phủ chỉ đạo chuyển nguyên trạng 16 cơ sở khám chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng thuộc Cục Y tế giao thông vận tải về các địa phương quản lý.

Thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục phối hợp thống nhất kế hoạch bàn giao, tiếp nhận các lĩnh vực gồm tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nội dung liên quan khác nhằm ổn định tình hình hoạt động, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên chức yên tâm làm việc.