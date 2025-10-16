UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 2136/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn bằng hình thức sáp nhập vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, đơn vị trực thuộc Sở Y tế TPHCM.

Theo quyết định, toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản cùng các quyền và nghĩa vụ liên quan của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn sẽ được chuyển giao về Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục quản lý, khai thác và sử dụng theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi tổ chức lại, Bệnh viện Nhân dân Gia Định vẫn là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau sáp nhập sẽ hoạt động tại hai cơ sở: Cơ sở chính tại số 1 Nơ Trang Long, phường Gia Định và cơ sở 2 tại số 125 Lê Lợi, phường Bến Thành (địa điểm hiện tại của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn).

Trước đó, tháng 6/2025, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã chính thức đưa vào hoạt động Phòng khám vệ tinh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, đánh dấu bước chuẩn bị cho quá trình sáp nhập.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BV

Sở Y tế TPHCM đánh giá Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn có vị trí thuận lợi ở giữa trung tâm thành phố, nơi tập trung đông khách du lịch trong nước và quốc tế. Người dân di chuyển bằng các tuyến metro đến khám bệnh cũng rất thuận tiện.

Việc sáp nhập được kỳ vọng sẽ mở rộng năng lực phục vụ, đồng thời tối ưu hóa nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng y tế công lập. Bệnh viện Nhân dân Gia Định, với bề dày hơn 100 năm hoạt động và là một trong những bệnh viện hạng I của TPHCM, sẽ có thêm lợi thế về vị trí địa lý để phục vụ tốt hơn người dân nội thành.

UBND TPHCM giao Sở Y tế chỉ đạo việc chuyển giao toàn bộ nguồn lực và ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định sau khi tổ chức lại.

Đơn vị này cũng được yêu cầu rà soát, sắp xếp lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính và các nguồn lực khác để phù hợp với mô hình hoạt động mới, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả và ổn định. Trong quá trình sáp nhập, mọi hoạt động khám chữa bệnh của cả hai bệnh viện vẫn được duy trì liên tục, không gây gián đoạn cho người dân.