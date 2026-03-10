Ngày 10/3, Bệnh viện K (Hà Nội) khai trương 2 hệ thống xạ trị hiện đại cùng nhiều trang thiết bị y tế khác trị giá 1.000 tỷ đồng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại cơ sở Quán Sứ.

Giáo sư Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, với sự quan tâm của Chính phủ, Bộ Y tế và sự hỗ trợ của tổ chức JICA (Nhật Bản), Bệnh viện K đã được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đến nay, đơn vị đã đưa vào vận hành hàng trăm thiết bị y tế hiện đại tại cơ sở 1, đáp ứng nhu cầu khám và điều trị ngày càng tăng của người dân.

Giám đốc Bệnh viện K cho biết chữa ung thư hiện nay là điều trị đa mô thức, phối hợp phẫu thuật, điều trị toàn thân và xạ trị. Trong đó, xạ trị đóng vai trò đặc biệt quan trọng và mang lại hiệu quả cao đối với nhiều loại ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (bên trái) thăm quan Bệnh viện K. Ảnh: Thái Hà.

Tính đến tháng 1/2026, Bệnh viện K đã có 9 máy xạ trị gia tốc tuyến tính đặt tại các cơ sở. Tuy nhiên, trước số lượng bệnh nhân ngày càng tăng, đơn vị tiếp tục đầu tư thêm các hệ thống xạ trị gia tốc phiên bản mới nhất nhằm nâng cao năng lực điều trị.

Theo GS Quảng, hệ thống máy thế hệ mới cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT với suất liều rất cao. Nhờ đó, thời gian điều trị có thể rút ngắn từ khoảng 10 phút xuống còn 2-3 phút, đồng thời trường chiếu rất nhỏ giúp tập trung liều bức xạ tối đa vào khối u, hạn chế ảnh hưởng tới các mô lành xung quanh. Hệ thống cũng có khả năng theo dõi chuyển động của khối u theo từng nhịp thở của bệnh nhân, giúp quá trình xạ trị chính xác hơn, không xâm lấn và an toàn hơn cho người bệnh.

Bên cạnh đó, hệ thống máy xạ trị được kết hợp đồng bộ với máy mô phỏng CT 4D và phần mềm lập kế hoạch xạ trị Monaco tích hợp trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ tự động phân vùng tổn thương và hội chẩn trực tuyến. Toàn bộ quy trình từ mô phỏng, lập kế hoạch đến điều trị được thực hiện khép kín, đảm bảo kiểm soát chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế cho biết, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 182.000 ca ung thư mới và hơn 122.000 ca tử vong, khiến nhu cầu khám, điều trị ngày càng tăng và gây áp lực lớn lên các bệnh viện chuyên khoa. Riêng Bệnh viện K mỗi năm tiếp nhận hơn 500.000 lượt khám, hệ thống xạ trị phải hoạt động liên tục.

Theo ông Hà, việc đưa vào vận hành 2 máy xạ trị gia tốc thế hệ mới là bước quan trọng nâng cao chất lượng điều trị, giúp người bệnh tiếp cận kỹ thuật hiện đại ngay trong nước, giảm chi phí và giảm tải cho hệ thống y tế.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị Bệnh viện K khai thác hiệu quả các thiết bị hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật cao, phấn đấu đạt trình độ các trung tâm ung bướu tiên tiến trong khu vực thu hút bệnh nhân quốc tế, đồng thời tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư trên toàn quốc.

Bệnh viện K thông tin về 14 loại ung thư có thể dùng thuốc điều trị của Nga Thuốc Pembroria của Nga có tác dụng với ung thư phổi, cổ tử cung, thận... nhưng tùy từng thể bệnh, từng trường hợp bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra phác đồ cụ thể.

Giám đốc Bệnh viện K: Thuốc ung thư của Nga giá thành thấp, sớm đưa vào điều trị Giám đốc Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết thuốc ung thư của Nga có hiệu quả điều trị tương tự nhưng giá thành thấp hơn rất nhiều. Ông cho biết bệnh viện đang lên kế hoạch đấu thầu mua thuốc từ Nga để sớm đưa vào phác đồ điều trị.