Ngày 12/2 (tức 25 tháng Chạp), hơn 1.200 người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện K (Hà Nội) đã cùng nhau quây quần trong bữa cơm tất niên ấm áp với hơn 200 mâm cỗ. Với những bệnh nhân quanh năm gắn bó với kim truyền, xạ trị, hóa trị, khoảnh khắc cuối năm được ngồi bên nhau, cùng nâng chén nước chúc Tết và hẹn ngày tái ngộ sau kỳ nghỉ là niềm vui đặc biệt.

Mâm cơm mang đậm hương vị Tết cổ truyền với bánh chưng, nem, giò… Trên gương mặt nhiều người bệnh ánh lên nụ cười rạng rỡ, tạm quên đi những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.

Ông L.S.T. (65 tuổi, trú tại Nông Cống, Thanh Hóa), mắc ung thư hạch giai đoạn 4, vừa trải qua ca phẫu thuật cắt tụy cách đây hơn một tuần. Được mời dự bữa cơm tất niên cùng vợ trong ngày cuối năm, ông không giấu được xúc động. Sau 4 năm điều trị, với ông, mỗi dịp sum vầy như thế này là thêm một lần nuôi dưỡng hy vọng chiến thắng bệnh tật.

Y bác sĩ vãy tay chào bệnh nhân trên những chuyến xe đưa bệnh nhân về quê ăn Tết. Ảnh: Mạnh Trần.

Bà N.T.B.T (48 tuổi, Hải Phòng) cũng nghẹn ngào khi thêm một năm nữa được trở về quê trên “Chuyến xe yêu thương”. Gần 2 năm điều trị tại Bệnh viện K, bà mong mỏi ngày đoàn viên bên con trai. Dù mắc ung thư vú giai đoạn cuối, đã di căn não và xương, khi bước lên xe, bà vẫn lạc quan hẹn những người bạn sau Tết gặp lại, cùng nhau kiên cường vượt qua hành trình phía trước. Chuyến xe không chỉ đưa bà về tận nhà mà còn mang theo những bao lì xì Tết đầy nghĩa tình.

Đồng hành cùng chương trình nhiều năm qua, bà Phạm Thị Cúc (Cẩm Phả, Quảng Ninh - một trong những mạnh thường quân) cho biết gần chục năm tham gia bữa cơm tất niên, bà luôn cảm nhận rõ sự sẻ chia của cộng đồng đã tiếp thêm động lực cho người bệnh ung thư.

Ông Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng ban lãnh đạo bệnh viện trao lì xì cho bệnh nhân về quê. Ảnh: Mạnh Trần.

Với những bệnh nhân không đủ sức khỏe tham dự chương trình, đại diện bệnh viện đã đến tận giường bệnh thăm hỏi, động viên và trao hơn 900 suất cơm dinh dưỡng. Bệnh viện cũng chuẩn bị đầy đủ các phần ăn cho những người ở lại điều trị trong dịp Tết, để họ yên tâm và ấm lòng hơn dù phải xa nhà. Mỗi suất cơm không chỉ đơn thuần là bữa ăn, mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực cho người bệnh trên hành trình chữa lành.

Sau bữa cơm tất niên, người bệnh và gia đình lên đường về quê trên những “Chuyến xe yêu thương” miễn phí, không còn cảnh chen chúc ở bến xe những ngày cận Tết. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, do Bệnh viện K phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Các chuyến xe miễn phí đưa người bệnh về quê theo nhiều tuyến: Hà Nội - Hải Phòng, Hưng Yên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lào Cai, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết chương trình Cơm Tất niên và Chuyến xe yêu thương đã khép lại năm cũ bằng những hành động ấm áp, mở ra năm mới với nhiều hy vọng. Sự lan tỏa yêu thương không chỉ làm vơi bớt lo toan cho người bệnh mà còn gắn kết cộng đồng bằng những việc làm thiết thực, giúp họ đón một mùa xuân trọn vẹn hơn.

