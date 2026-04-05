Ngày 5/4, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chính thức đưa vào vận hành đồng thời hai hệ thống chụp cắt lớp vi tính lượng tử (CT đếm photon), đánh dấu bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ cao vào chẩn đoán y khoa.

Đây là công nghệ CT đếm photon đầu tiên trên thế giới được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chứng nhận về độ an toàn và hiệu quả trong lâm sàng. So với CT truyền thống, công nghệ này có khả năng ghi nhận trực tiếp từng photon tia X, giúp loại bỏ nhiễu tín hiệu, từ đó nâng cao rõ rệt độ tương phản và chất lượng hình ảnh.

Nhờ đó, hệ thống cho phép phát hiện sớm các tổn thương rất nhỏ, đặc biệt trong các bệnh lý tim mạch, thần kinh và ung bướu - những lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao trong chẩn đoán.

PGS Vũ Văn Giáp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.Đương.

Với công nghệ đếm photon thế hệ mới kết hợp thiết kế hai đầu bóng, hệ thống còn cho khả năng chụp siêu nhanh, độ phân giải vượt trội, đồng thời giảm liều tia và lượng thuốc cản quang sử dụng. Đây là lợi thế lớn đối với các bệnh nhân cần chụp nhiều lần như người mắc bệnh mạn tính, ung thư hoặc trẻ em.

Đáng chú ý, Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị công lập đầu tiên tại Việt Nam và cũng là cơ sở đầu tiên tại châu Á vận hành đồng thời hai hệ thống CT đếm photon NAEOTOM Alpha.

Việc đưa vào vận hành công nghệ này được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực chẩn đoán chính xác, rút ngắn thời gian điều trị và tối ưu hóa hiệu quả chăm sóc người bệnh theo hướng cá thể hóa.

Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ phối hợp với đối tác triển khai các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên môn, đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học thông qua kết hợp giữa năng lực lâm sàng trong nước và nền tảng công nghệ tiên tiến từ Đức.

