Sáng 14/10, trao đổi với PV VietNamNet, anh V.Q.H. (trú huyện Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, anh đang trên đường đưa em trai là anh V.Q.Đ. xuống TPHCM khám lại để có hướng điều trị tiếp theo.

Anh Đ. là người bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu vào ngày 7/10. Quá trình điều trị, người nhà anh Đ. nghi ngờ kết quả chụp CT có sự sai lệch.

Cụ thể, vào chiều 13/10, anh H. đăng tải đoạn clip phản ánh nghi ngờ việc chẩn đoán, điều trị của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đối với em trai. Theo đó, anh Đ. bị tai nạn giao thông và được đưa vào cấp cứu lúc 5h48 ngày 7/10 trong tình trạng chấn thương vùng đầu, xương hàm mặt và ngón chân phải.

Đoạn clip nói rõ, dù có kết quả chụp CT từ 7h, nhưng đến 9h30, anh Đ. vẫn nằm ở Khoa Cấp cứu, không được xử lý các vết thương hay nhập viện. Khi anh H. phản ứng, anh Đ. mới được các bác sĩ khâu vết thương và cho vào nhập viện.

Giấy ra viện của anh Đ. Ảnh: NVCC

Sau khi nhập viện, anh Đ. được chẩn đoán bị chấn thương đầu, mất đoạn xa ngón 2 chân phải, dập nát ngón chân, vùng đầu không có dấu hiệu tụ máu hay chấn thương sọ não. Đến 12h10 ngày 10/10, nam bệnh nhân xuất viện, nhưng người nhà khẳng định anh vẫn còn lơ mơ, đau đầu và mất trí nhớ tạm thời. Bệnh viện không cấp toa thuốc hay hướng dẫn điều trị khi ra viện.

Ngày 13/10, gia đình đưa anh Đ. đến một bệnh viện tư ở thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) kiểm tra lại. Kết quả CT thể hiện anh Đ. bị vỡ thành trước xoang hàm phải, tụ máu xoang, mảnh xương rời nhỏ cạnh xương mũi và sưng nề vùng má, mắt phải.

Sau đó anh H. quay lại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đề nghị làm rõ vì sao phiếu ra viện thiếu thông tin về chấn thương. Đồng thời đề nghị lãnh đạo bệnh viện xem xét khả năng bác sĩ tắc trách, khiến em trai mình lơ mơ, mất trí nhớ tạm thời.

"Hiện sức khỏe em trai tôi chưa ổn định, khi nhớ khi không. Tôi không khẳng định kết quả chụp CT của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là đúng hay sai, việc này cần cơ quan chức năng xác minh và chúng tôi cũng cần lời giải thích rõ ràng", anh H. nói.

Phiếu ra viện có thiếu sót kỹ thuật, xin lỗi gia đình bệnh nhân

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đã nắm thông tin về việc người nhà bệnh nhân đăng tải clip, đặt nghi vấn về trình độ, sự tắc trách của bác sĩ khi chăm sóc người bị tai nạn giao thông.

Bác sĩ Thịnh thông tin, bệnh viện đã cho rà soát hồ sơ và phát hiện trong phiếu ra viện có thiếu sót kỹ thuật, khiến dòng thông tin về "tụ dịch xoang hàm" không hiển thị. Đây là lỗi định dạng khi in kết quả chẩn đoán từ phần mềm ra giấy, không ảnh hưởng nội dung chẩn đoán trên hệ thống.

Theo lời bác sĩ Thịnh, sau khi phát hiện sai sót, bệnh viện đã xin lỗi gia đình bệnh nhân và đề nghị in lại phiếu đầy đủ, nhưng người nhà không đồng ý.

"Chúng tôi có bác sĩ chuyên môn, khi bệnh nhân tỉnh táo, sức khỏe và tinh thần ổn định... thì bác sĩ mới cho xuất viện. Riêng tụ dịch xoang hàm phải có thời gian mới hết", ông Thịnh nói.

Liên quan đến vụ việc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đang yêu cầu các khoa, phòng liên quan làm giải trình chi tiết, đồng thời lập báo cáo gửi Sở Y tế và các cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh vụ việc.