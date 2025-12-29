Tăng hiệu quả phục hồi nhờ thiết bị trị liệu thế hệ mới

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong PHCN tại Bênh viện YHCT Nguyên Phúc

Theo đại diện Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc, hệ thống robot vật lý trị liệu - phục hồi chức năng tại bệnh viện là hệ thống robot công nghệ cao tiên tiến, được triển khai trong lĩnh vực Phục hồi chức năng tại Nghệ An và khu vực. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán phân tích chuyên sâu, hệ thống robot được thiết kế nhằm tối ưu hóa quá trình tập luyện, hỗ trợ phục hồi vận động theo lộ trình cá thể hóa cho từng người bệnh.

Song song đó, bệnh viện còn đưa vào sử dụng nhiều thiết bị trị liệu hiện đại như sóng xung kích, từ trường trị liệu, điện xung… giúp tăng cường hiệu quả can thiệp, hỗ trợ giảm đau, cải thiện biên độ vận động và rút ngắn thời gian hồi phục cho các bệnh nhân mắc bệnh lý cơ xương khớp, rối loạn thần kinh hoặc cần phục hồi sau chấn thương. Việc ứng dụng công nghệ được triển khai dựa trên phác đồ chuẩn hóa và điều chỉnh phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Sự kết hợp giữa kỹ thuật máy móc và các liệu pháp y học cổ truyền góp phần tối ưu hiệu quả điều trị.

Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại nâng cao hiệu quả điều trị

Kết hợp YHCT với công nghệ hiện đại giúp nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh

Định hướng phát triển của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc là khai thác ưu điểm của y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, cấy chỉ… đồng thời kết hợp các kỹ thuật cận lâm sàng và thiết bị đánh giá chức năng hiện đại. Mô hình này mang lại tín hiệu tích cực cho nhiều nhóm bệnh lý mạn tính và phục hồi chức năng.

Nhờ sự phối hợp giữa các chuyên khoa, người bệnh được tiếp cận phác đồ toàn diện, an toàn và phù hợp. Việc cá thể hóa điều trị giúp nâng cao mức độ hài lòng và cải thiện kết quả lâu dài.

Xây dựng đội ngũ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công nghệ

Bệnh viện tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức định kỳ cho đội ngũ chuyên môn

Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc chú trọng đào tạo đội ngũ bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng có khả năng vận hành thiết bị trị liệu, đánh giá chức năng và phối hợp điều trị liên chuyên khoa. Các chương trình sinh hoạt khoa học được tổ chức định kỳ, nhằm cập nhật kiến thức và kỹ thuật mới trong phục hồi chức năng và y học cổ truyền.

Việc phát triển nhân lực song song với đầu tư trang thiết bị là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng chuyên môn.

Hoàn thiện mô hình phục hồi chức năng theo hướng hiện đại và hiệu quả

Trung tâm PHCN Công nghệ cao được đầu tư máy móc trang thiết bị hiện đại

Trong chiến lược phát triển thời gian tới, Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc tiếp tục đầu tư trang thiết bị, nâng cấp cơ sở hạ tầng và mở rộng ứng dụng công nghệ trong theo dõi - đánh giá điều trị. Các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả phục hồi chức năng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Việc chú trọng đổi mới công nghệ đi đôi với hoàn thiện chuyên môn và nâng cao chất lượng dịch vụ được xem là nền tảng quan trọng để bệnh viện phát triển ổn định, bền vững. Những nỗ lực này góp phần tăng cường hiệu quả điều trị và khẳng định vai trò của Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc trong hệ thống y tế địa phương.

