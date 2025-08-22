Ẩm thực Việt chuộng món ninh, hầm, kho - đòi hỏi thời gian nấu dài, lửa đều, công suất ổn định. Do đó, nhiều người tiêu dùng hiện nay vẫn e ngại việc chuyển từ bếp ga sang bếp từ, vì lo ngại “ngốn điện”, khó đáp ứng nhu cầu nấu nướng hàng ngày. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, những lo ngại này đang dần được giải tỏa.

Đơn cử mẫu bếp từ Comfee CIH-55DSU tích hợp công nghệ AI Inverter giúp điều chỉnh công suất phù hợp với từng giai đoạn nấu. Theo nhà sản xuất, công nghệ này giúp bếp từ Comfee có khả năng tối ưu điện năng tiêu thụ hơn so với các dòng bếp thông thường. Chẳng hạn, khi điều chỉnh mức nhiệt 1, 2, 3 để đun liu riu các món hầm, kho, bếp từ sẽ điều chỉnh công suất, giúp duy trì nhiệt độ ổn định, không bị ngắt nghỉ liên tục giúp tối ưu sử dụng điện năng đồng thời làm cho các món trở nên mềm mịn, thấm gia vị và đậm đà hơn.

Với khả năng tăng tốc độ gia nhiệt nhanh hơn, mâm từ lõi kép giúp người dùng tiết kiệm thời gian nấu nướng nhưng vẫn đảm bảo món ăn chín đều. Sản phẩm có tổng công suất lên đến 5500W, với 15 mức cài đặt nhiệt độ đi kèm chế độ gia nhiệt nhanh Booster giúp tiết kiệm thời gian, mang đến sự tiện lợi trong quá trình nấu nướng.

Sò công suất IGBT đến từ Đức giúp bếp hoạt động ổn định, giúp cho bếp có khả năng nấu được liu riu.

Ngoài ra, bếp còn tích hợp nền tảng Comfee SmartHome, cho phép người dùng nhận thông báo về thời gian nấu, cảnh báo lỗi và theo dõi báo cáo tiêu thụ điện chi tiết. Nhờ đó, người nội trợ có thể điều chỉnh thói quen sử dụng, kiểm soát chi phí điện một cách chủ động.

Chị Ngọc Hương (quận 7, TP HCM) cho biết trước đây vẫn nghĩ bếp từ “nặng” chi phí hơn bếp gas. Tuy nhiên, suy nghĩ dần thay đổi khi chuyển sang dòng có thể kiểm soát điện năng chủ động. “Khi bắt đầu theo dõi mức tiêu thụ trên ứng dụng, tôi mới thấy phần lớn điện tiêu hao là do thói quen nấu lâu không cần thiết. Từ đó tôi điều chỉnh lại cách nấu và thấy hóa đơn điện giảm”, người dùng này nói.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm năng lượng, xuất phát từ nhu cầu của người dùng về một chiếc bếp từ hiện đại nhưng vẫn giữ được sự tiện lợi của núm vặn truyền thống, Comfee giới thiệu AI Knob. Đây là núm vặn từ tính đầu tiên có mặt trên bếp từ CIH-55DSU mang lại trải nghiệm điều khiển dễ dàng và trực quan. AI Knob có thể tháo lắp linh hoạt, cho phép vệ sinh thuận tiện.

Một ưu điểm khác là mặt kính Schott Ceran có khả năng chịu nhiệt lên đến 800 độ C và chịu lực lên đến 150 kg. Với khả năng giữ độ trong suốt qua thời gian, mặt kính được hãng vát 4 cạnh, bo viền kim loại, vừa đáp ứng độ bền, tăng tính thẩm mỹ.

Với các dòng bếp điện, Comfee áp dụng chính sách “1 đổi 1 trong 365 ngày” cho lỗi do nhà sản xuất và hoàn tiền 100% trong 30 ngày đầu nếu sản phẩm không như kỳ vọng. Cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm minh bạch, uy tín và không rủi ro cho người tiêu dùng.

Với những công nghệ hỗ trợ kiểm soát năng lượng và chính sách bảo hành, các dòng bếp từ như Comfee được nhà sản xuất kỳ vọng trở thành lựa chọn phù hợp cho các gia đình Việt hiện đại mong muốn tiết kiệm điện nhưng vẫn đảm bảo thói quen nấu ăn hàng ngày.

Bích Đào