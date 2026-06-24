Liên quan vụ việc cụ bà 97 tuổi gặp khó khăn khi làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, đại diện Bảo hiểm xã hội (BHXH) Hà Nội khẳng định việc xác nhận lại giấy ủy quyền định kỳ không phải quy định riêng của cơ quan BHXH địa phương mà được thực hiện theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Việc người được ủy quyền nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH phải xác nhận lại sau một thời hạn nhất định nhằm bảo đảm quyền lợi của người hưởng, đồng thời phục vụ công tác quản lý, xác minh đối tượng thụ hưởng chế độ.

Tại Hà Nội, trong nhiều tháng qua, các tổ xung kích của Trung tâm Phục vụ hành chính công thường xuyên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục tại nhà. Ảnh: TT

Theo BHXH Hà Nội, thời gian qua thành phố đã phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công và chính quyền cơ sở triển khai nhiều đợt hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục xác nhận ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Riêng tại phường Ngọc Hà, trước thời điểm giấy ủy quyền hết hiệu lực vào ngày 30/6, chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ xác thực chữ ký cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trong hai ngày 16/5 và 23/5.

Ba điểm hỗ trợ được bố trí tại Chi nhánh số 3 Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội (18B Lê Hồng Phong), Điểm hỗ trợ dịch vụ công (25 Liễu Giai) và BHXH cơ sở Ba Đình (142A Đội Cấn), để phục vụ người dân trên địa bàn.

Theo quy trình, người dân được hướng dẫn kê khai giấy ủy quyền, xác nhận thông tin người hưởng, tư vấn chính sách BHXH và hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng nếu có nhu cầu nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân.

Sau đó, cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện chứng thực chữ ký, trực tiếp chứng kiến người hưởng ký văn bản ủy quyền và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Người không thể đi lại được hỗ trợ tại nhà

Đại diện BHXH Hà Nội cho biết, đối với các trường hợp người cao tuổi, người bệnh, người khuyết tật hoặc không thể đi lại, Hà Nội đã triển khai cơ chế hỗ trợ tại nhà.

Theo đó, tổ trưởng dân phố sẽ lập danh sách các trường hợp cần hỗ trợ và chuyển cho BHXH cơ sở. Trên cơ sở đó, BHXH phối hợp với Chi nhánh Trung tâm Phục vụ hành chính công để cử tổ xung kích đến tận nơi hỗ trợ xác thực chữ ký.

"Trên địa bàn Hà Nội, trong nhiều tháng qua, các tổ xung kích của các Trung tâm Phục vụ hành chính công vẫn thường xuyên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục tại nhà. Người dân chỉ cần đăng ký thông qua tổ dân phố hoặc chính quyền địa phương", một lãnh đạo BHXH Hà Nội cho biết.

Theo vị này, trong quá trình triển khai, các cơ quan chức năng đều xây dựng kế hoạch cụ thể, thông báo thời gian, địa điểm và lịch hỗ trợ tới từng khu dân cư. Nhiều trường hợp người cao tuổi, người không thể đi lại đã được hoàn tất thủ tục ngay tại nơi cư trú.

Đối với vụ việc cụ thể của cụ bà 97 tuổi, nguyên nhân có thể xuất phát từ khâu hướng dẫn hoặc giao tiếp trong quá trình tiếp nhận hồ sơ.

Có thể đơn giản hóa thủ tục khi dữ liệu được kết nối

Liên quan đến quy định xác nhận lại giấy ủy quyền nhận lương hưu, BHXH Hà Nội cho biết khi dữ liệu dân cư quốc gia, dữ liệu bảo hiểm và các nền tảng số được kết nối đồng bộ hơn, nhiều thủ tục hành chính có thể được đơn giản hóa.

"Theo định hướng lâu dài, khi các cơ sở dữ liệu được kết nối hoàn chỉnh, việc xác nhận định kỳ có thể không còn cần thiết như hiện nay. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, các cơ quan vẫn phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật", đại diện BHXH Hà Nội cho hay.

Hiện nay, Bộ Nội vụ cũng đang lấy ý kiến đối với đề xuất bỏ quy định giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng. Nhiều địa phương, đại biểu Quốc hội và cơ quan BHXH cho rằng quy định này đang gây khó khăn cho người cao tuổi, người bệnh và những trường hợp không còn khả năng trực tiếp thực hiện thủ tục.