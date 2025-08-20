Theo quy định, trường hợp được xác định là cấp cứu sẽ được hưởng 100% mức hưởng BHYT dù ở cơ sở khám chữa bệnh nào. Người tham gia BHYT phải xuất trình các giấy tờ liên quan trước khi kết thúc đợt điều trị.

Các giấy tờ này được chia theo 3 trường hợp:

Trường hợp 1: Người tham gia BHYT khi khám chữa bệnh phải xuất trình thông tin về thẻ BHYT theo một trong các hình thức sau đây:

- Căn cước hoặc căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 đã tích hợp thông tin về thẻ BHYT.

- Thẻ BHYT bản điện tử hoặc bản giấy. Nếu chưa có thông tin về thẻ tra cứu được trên hệ thống công nghệ thông tin thì phải xuất trình thẻ bản giấy.

Trường hợp sử dụng thẻ chưa có ảnh hoặc mã số thì phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ chứng minh thân nhân: Căn cước, căn cước công dân, giấy chứng nhận căn cước, hộ chiếu, liên kết với tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 hoặc ứng dụng VssID hoặc giấy tờ chứng minh nhân thân khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã.

Trường hợp 2: Đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ bản giấy hoặc bản điện tử hoặc mã số BHYT; trường hợp chưa được cấp thẻ thì xuất trình giấy chứng sinh bản gốc hoặc bản chụp.

Đối với trẻ vừa sinh, cha hoặc mẹ hoặc thân nhân của trẻ ký xác nhận trên hồ sơ bệnh án hoặc người đại diện cơ sở khám chữa bệnh xác nhận trên hồ sơ bệnh án trong trường hợp trẻ không có cha, mẹ hoặc thân nhân.

Trường hợp 3: Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp hoặc thay đổi thông tin về thẻ khi đến khám chữa bệnh phải xuất trình giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp, cấp lại và đổi thẻ, thông tin về thẻ do cơ quan BHXH hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan BHXH ủy quyền tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng quy định thủ tục với người đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở cấp chuyên sâu và cấp cơ bản khi đi khám không đúng nơi đăng ký ban đầu do thay đổi nơi tạm trú, nơi lưu trú; người bệnh được hẹn khám lại hay người bệnh chuyển cơ sở khám chữa bệnh BHYT.