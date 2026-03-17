Người nước ngoài phải mua BHYT
Theo quy định hiện hành, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng phải tham gia bảo hiểm y tế theo hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc tham gia BHYT giúp người lao động tiếp cận hệ thống khám chữa bệnh công lập với mức chi phí được hỗ trợ đáng kể.
Đối tượng bắt buộc
Những trường hợp phải tham gia BHYT cho người nước ngoài bao gồm:
- Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên
- Người có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam
- Người làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam
Mức đóng BHYT
Mức đóng BHYT cho người nước ngoài được áp dụng tương tự như người lao động Việt Nam.
Tổng mức đóng BHYT: 4,5% tiền lương tháng
Trong đó:
- Người sử dụng lao động đóng 3%
- Người lao động đóng 1,5%
Mức đóng này được tính dựa trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động.
Thời gian đóng
Thời gian đóng BHYT cho người nước ngoài thường gắn với thời hạn của hợp đồng lao động và giấy phép lao động. Thông thường:
- Đóng theo tháng cùng với bảo hiểm xã hội
- Có hiệu lực từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp
Quyền lợi được hưởng
Khi người nước ngoài tham gia BHYT, người lao động được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh tương tự người lao động Việt Nam.
Một số mức hưởng phổ biến:
- Đúng tuyến: Hưởng 80% - 100% chi phí KCB tùy đối tượng và nơi đăng ký KCB.
- Trái tuyến: Chỉ được chi trả khi có giấy chuyển tuyến. Không chi trả khi khám ngoại trú trái tuyến hoặc khám sức khỏe tổng quát.
Ngoài ra, người tham gia BHYT cho người nước ngoài còn được chi trả nhiều dịch vụ y tế như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thuốc điều trị.
Thủ tục mua BHYT
Thủ tục đăng ký BHYT cho người nước ngoài thường được thực hiện thông qua doanh nghiệp nơi người lao động làm việc.
Hồ sơ cơ bản gồm:
- Hợp đồng lao động
- Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động
- Hộ chiếu còn hiệu lực
Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm tại cơ quan của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để cấp mã số và thẻ BHYT cho người lao động.
Sử dụng thẻ BHYT
Sau khi hoàn tất thủ tục, người tham gia BHYT cho người nước ngoài sẽ được cấp thẻ BHYT để sử dụng khi khám chữa bệnh.
Hiện nay, nhiều bệnh viện đã cho phép sử dụng:
- Thẻ BHYT giấy
- Căn cước hoặc mã định danh bảo hiểm
- Thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID
Xử phạt không mua
Đối với trường hợp thuộc diện bắt buộc nhưng không tham gia BHYT cho người nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng lao động có thể:
- Bị xử phạt hành chính
- Buộc truy đóng bảo hiểm theo quy định
- Bị tính tiền chậm đóng
Do đó, việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tham gia BHYT cho người nước ngoài là trách nhiệm của cả doanh nghiệp và người lao động.