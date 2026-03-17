Người nước ngoài phải mua BHYT Theo quy định hiện hành, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng phải tham gia bảo hiểm y tế theo hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Việc tham gia BHYT giúp người lao động tiếp cận hệ thống khám chữa bệnh công lập với mức chi phí được hỗ trợ đáng kể. BHYT cho người nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh minh họa: AI

Đối tượng bắt buộc Những trường hợp phải tham gia BHYT cho người nước ngoài bao gồm: Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên

Người có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam

Người làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam

Mức đóng BHYT Mức đóng BHYT cho người nước ngoài được áp dụng tương tự như người lao động Việt Nam. Tổng mức đóng BHYT: 4,5% tiền lương tháng Trong đó: Người sử dụng lao động đóng 3%

Người lao động đóng 1,5% Mức đóng này được tính dựa trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội theo hợp đồng lao động.

Thời gian đóng Thời gian đóng BHYT cho người nước ngoài thường gắn với thời hạn của hợp đồng lao động và giấy phép lao động. Thông thường: Đóng theo tháng cùng với bảo hiểm xã hội

Có hiệu lực từ thời điểm người lao động bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp

Quyền lợi được hưởng Khi người nước ngoài tham gia BHYT, người lao động được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh tương tự người lao động Việt Nam. Một số mức hưởng phổ biến: Đúng tuyến: Hưởng 80% - 100% chi phí KCB tùy đối tượng và nơi đăng ký KCB.

Trái tuyến: Chỉ được chi trả khi có giấy chuyển tuyến. Không chi trả khi khám ngoại trú trái tuyến hoặc khám sức khỏe tổng quát. Ngoài ra, người tham gia BHYT cho người nước ngoài còn được chi trả nhiều dịch vụ y tế như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thuốc điều trị.

Thủ tục mua BHYT Thủ tục đăng ký BHYT cho người nước ngoài thường được thực hiện thông qua doanh nghiệp nơi người lao động làm việc. Hồ sơ cơ bản gồm: Hợp đồng lao động

Giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận miễn giấy phép lao động

Hộ chiếu còn hiệu lực Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm tại cơ quan của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để cấp mã số và thẻ BHYT cho người lao động.

Sử dụng thẻ BHYT Sau khi hoàn tất thủ tục, người tham gia BHYT cho người nước ngoài sẽ được cấp thẻ BHYT để sử dụng khi khám chữa bệnh. Hiện nay, nhiều bệnh viện đã cho phép sử dụng: Thẻ BHYT giấy

Căn cước hoặc mã định danh bảo hiểm

Thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VssID