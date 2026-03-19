Đối tượng tham gia Theo quy định hiện hành, Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đối tượng áp dụng gồm: Học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông

Sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học

Người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên. Ảnh minh họa: AI

Mức đóng BHYT học sinh - sinh viên Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên được tính theo tỷ lệ của mức lương cơ sở. Theo quy định hiện nay: Tổng mức đóng = 4,5% mức lương cơ sở Vậy, mức đóng BHYT cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm. Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm.

Thời gian đóng Thời gian tham gia BHYT học sinh, sinh viên thường được thực hiện theo năm học. Nhà trường có thể tổ chức thu theo các hình thức: Đóng 12 tháng

Đóng theo học kỳ hoặc nhiều tháng

Quyền lợi được hưởng Một số quyền lợi phổ biến: Thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến

Chi trả nhiều dịch vụ y tế như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc điều trị

Được hưởng 100% chi phí trong một số trường hợp đặc biệt

Mua qua nhà trường Phần lớn học sinh và sinh viên tham gia BHYT học sinh, sinh viên thông qua nhà trường. Quy trình phổ biến gồm: Nhà trường thông báo kế hoạch tham gia bảo hiểm

Học sinh, sinh viên nộp phí theo quy định

Nhà trường tổng hợp danh sách gửi cơ quan bảo hiểm

Thẻ BHYT được cấp và trả lại cho người học

Mua cá nhân Trong một số trường hợp, người học vẫn có thể tham gia BHYT học sinh, sinh viên theo hình thức cá nhân. Khi đó, người tham gia có thể đăng ký tại cơ quan của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa phương. Các trường hợp có thể áp dụng gồm: Học sinh, sinh viên chưa kịp đăng ký qua nhà trường

Người học tạm nghỉ nhưng vẫn muốn duy trì bảo hiểm

Sinh viên mới nhập học nhưng chưa có tên trong danh sách của trường