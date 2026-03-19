Đối tượng tham gia
Theo quy định hiện hành, Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên thuộc nhóm tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc. Đối tượng áp dụng gồm:
- Học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông
- Sinh viên đang học tại các trường cao đẳng, đại học
- Người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Mức đóng BHYT học sinh - sinh viên
Mức đóng BHYT học sinh, sinh viên được tính theo tỷ lệ của mức lương cơ sở. Theo quy định hiện nay: Tổng mức đóng = 4,5% mức lương cơ sở
Vậy, mức đóng BHYT cho một học sinh, sinh viên trong một năm là: 4,5% × 2.340.000 × 12 tháng = 1.263.600 đồng/năm.
Với mức hỗ trợ mới tối thiểu 50% từ ngân sách nhà nước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa 631.800 đồng/năm.
Thời gian đóng
Thời gian tham gia BHYT học sinh, sinh viên thường được thực hiện theo năm học. Nhà trường có thể tổ chức thu theo các hình thức:
- Đóng 12 tháng
- Đóng theo học kỳ hoặc nhiều tháng
Quyền lợi được hưởng
Một số quyền lợi phổ biến:
- Thanh toán 80% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến
- Chi trả nhiều dịch vụ y tế như xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thuốc điều trị
- Được hưởng 100% chi phí trong một số trường hợp đặc biệt
Mua qua nhà trường
Phần lớn học sinh và sinh viên tham gia BHYT học sinh, sinh viên thông qua nhà trường. Quy trình phổ biến gồm:
- Nhà trường thông báo kế hoạch tham gia bảo hiểm
- Học sinh, sinh viên nộp phí theo quy định
- Nhà trường tổng hợp danh sách gửi cơ quan bảo hiểm
- Thẻ BHYT được cấp và trả lại cho người học
Mua cá nhân
Trong một số trường hợp, người học vẫn có thể tham gia BHYT học sinh, sinh viên theo hình thức cá nhân. Khi đó, người tham gia có thể đăng ký tại cơ quan của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa phương.
Các trường hợp có thể áp dụng gồm:
- Học sinh, sinh viên chưa kịp đăng ký qua nhà trường
- Người học tạm nghỉ nhưng vẫn muốn duy trì bảo hiểm
- Sinh viên mới nhập học nhưng chưa có tên trong danh sách của trường
Gia hạn hàng năm
Thông thường, việc gia hạn sẽ được thực hiện vào đầu mỗi năm học mới thông qua nhà trường hoặc cơ quan bảo hiểm.
Tham gia BHYT học sinh, sinh viên không chỉ là quy định bắt buộc mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe. Việc hiểu rõ mức đóng, quyền lợi và cách tham gia BHYT sẽ giúp học sinh và sinh viên chủ động bảo vệ sức khỏe trong suốt quá trình học tập.