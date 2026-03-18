Tra cứu trên cổng thông tin BHXH Việt Nam
Một trong những cách phổ biến để tra cứu thông tin thẻ BHYT online là sử dụng cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Truy cập trang tra cứu của BHXH Việt Nam
Bước 2: Nhập các thông tin cần thiết gồm:
- Mã số bảo hiểm xã hội hoặc mã thẻ BHYT
- Họ tên người tham gia
- Ngày tháng năm sinh
- Nhập mã xác thực
Bước 3: Nhấn Tra cứu
Tra cứu bằng ứng dụng VssID
Tra cứu thông tin tại ứng dụng VssID với điều kiện là phải có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH (hay còn gọi là tài khoản VssID). Nếu chưa có tài khoản, đăng ký tài khoản VssID và làm theo các bước sau:
Lưu ý khi tra cứu thông tin thẻ BHYT
Để việc tra cứu thông tin thẻ BHYT online chính xác và nhanh chóng, người dùng cần lưu ý:
- Nhập đúng mã thẻ BHYT hoặc mã số bảo hiểm xã hội
- Kiểm tra chính xác họ tên và ngày sinh
- Sử dụng các cổng thông tin chính thức của cơ quan nhà nước
- Cập nhật ứng dụng VssID phiên bản mới nhất