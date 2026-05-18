Cagla Oz đeo đầy vàng trong lễ đính hôn với doanh nhân. Ảnh: Haberler

Lễ đính hôn xa hoa của doanh nhân Haydar Kara và nữ Influencer người Thổ Nhĩ Kỳ Cagla Oz đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi những hình ảnh tại buổi lễ được lan truyền rộng rãi.

Buổi lễ diễn ra ngày 11/5 tại một khách sạn sang trọng ở Istanbul với sự tham dự của đông đảo khách mời, theo trang Haberler. Haydar Kara, doanh nhân đến từ thành phố Van và được biết đến với biệt danh “Kara Haydar”, gây chú ý khi dành cho vị hôn thê màn trao vàng được cho là vô cùng hoành tráng.

Trong các video xuất hiện trên mạng xã hội, Cagla Oz diện bộ váy lộng lẫy và đeo kín người bằng trang sức vàng. Những chiếc vòng tay bản lớn, dây chuyền, khuyên tai cùng các bộ trang sức cầu kỳ và đai vàng chế tác riêng phủ kín cơ thể cô dâu.

Khoảnh khắc gây chú ý nhất buổi lễ là nghi thức trao trang sức kéo dài nhiều phút. Khối lượng vàng lớn khiến Cagla Oz gặp khó khăn khi di chuyển. Một số đoạn video cho thấy cô gần như đứng yên tại chỗ và cần người hỗ trợ trong lúc thực hiện nghi thức.

Sự xa hoa của buổi lễ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Theo truyền thông địa phương, tổng giá trị số trang sức xuất hiện trong lễ đính hôn được ước tính lên tới hàng triệu lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Cagla Oz sinh năm 1999, hiện có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.