Theo dữ liệu camera hành trình do anh Lê Trọng Vinh (TP.HCM) cung cấp, thời điểm xảy ra vụ việc, tuyến đường khá hẹp, một bên là xe tải lớn đang di chuyển, phía đối diện xuất hiện ô tô con Ford EcoSport màu trắng có biển số 93A-170.62 bất ngờ vượt lên từ phía sau xe tải. Đáng nói, chiếc xe này không đảm bảo khoảng cách an toàn mà lấn hẳn sang làn ngược chiều, nơi xe của anh Vinh đang đi tới.

“Tôi vừa nhìn thấy xe vượt ẩu là lập tức giảm tốc độ, chuẩn bị đánh lái tấp vào lề để tránh va chạm. Nhưng chiếc xe kia lao tới rất nhanh, không có dấu hiệu giảm tốc hay né tránh”, anh Vinh kể lại.

Cú vượt ẩu xảy ra chỉ trong tích tắc. Dù đã chủ động phòng tránh, xe của anh Vinh vẫn bị chiếc ô tô chạy ngược chiều đâm sượt qua bên trái. Hậu quả là gương chiếu hậu bên ghế lái xe Hyundai SantaFe 2018 của anh Vinh bị vỡ hoàn toàn.

Điều khiến tài xế này bức xúc hơn cả không phải thiệt hại vật chất, mà là thái độ của người điều khiển chiếc xe gây ra va chạm. “Tài xế xe màu trắng cứ thế chạy tiếp, không dừng lại kiểm tra hay giải quyết. Hành vi đó rất thiếu trách nhiệm và coi thường người khác”, anh Vinh nói.

Theo anh, chi phí thay thế gương chiếu hậu lên tới khoảng 15 triệu đồng. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là nguy cơ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra nếu tình huống không được xử lý kịp thời.

Ô tô con Ford EcoSport màu trắng có biển số 93A-170.62 lấn làn vượt ẩu, tông vỡ kính xe khác rồi bỏ chạy.

Thực tế, quốc lộ 20 là tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, nhiều đoạn đèo dốc, tầm nhìn hạn chế. Việc vượt xe không đúng quy định, đặc biệt là vượt khi không đảm bảo điều kiện an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện chỉ được phép vượt khi đảm bảo các điều kiện an toàn như: không có chướng ngại vật phía trước, không có xe đi ngược chiều trong đoạn đường định vượt, có tín hiệu xin vượt và đủ khoảng cách an toàn.

Hành vi vượt ẩu, lấn làn, đi không đúng phần đường/làn đường quy định năm 2026 bị xử phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/01/2025). Mức phạt cụ thể phụ thuộc vào loại phương tiện và hành vi: ô tô phạt từ 4-6 triệu đồng (trừ 2 điểm GPLX), xe máy từ 600-800 nghìn đồng. Trường hợp gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể tăng lên 10 – 12 triệu đồng, đồng thời bị tước giấy phép lái xe từ 2 đến 4 tháng. Ngoài ra, hành vi gây tai nạn rồi bỏ chạy còn có thể bị xử phạt nặng hơn, thậm chí xem xét trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành.

