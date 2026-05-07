Theo thông tin từ giới chức thành phố Detroit, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 28/4 nhưng đến nay mới được công bố. Dù lực lượng chức năng chưa đăng tải rộng rãi hình ảnh lên mạng xã hội, toàn bộ diễn biến đã được hệ thống camera an ninh ghi lại.

Hình ảnh cho thấy nghi phạm mặc đồ đen, bước vào một khu sảnh và vung một chai nhựa chứa chất lỏng dễ cháy xuống sàn. Sau đó, người này tiếp tục lấy thêm một chai khác từ túi xách và lặp lại hành động.

Ít phút sau, đối tượng khuất khỏi tầm nhìn trước khi quay lại, châm lửa vào một vật giống như tờ giấy rồi ném xuống thảm. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên tại khu vực này.

May mắn, vụ cháy không gây thương vong và thiệt hại được đánh giá là không đáng kể. Cơ quan chức năng hiện đang kêu gọi người dân cung cấp thông tin để truy tìm nghi phạm.

Huntington Place

Huntington Place là địa điểm quen thuộc tổ chức nhiều sự kiện lớn, trong đó nổi bật nhất là triển lãm ôtô Detroit Auto Show. Tuy nhiên, triển lãm này đang có dấu hiệu suy giảm sức hút khi lượng khách tham dự năm 2025 chỉ đạt khoảng 275.000 người, giảm mạnh so với thời kỳ đỉnh cao.

Theo Carscoops

