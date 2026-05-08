Mới đây, trên các diễn đàn giao thông lan truyền chóng mặt một đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh vô cùng nguy hiểm của một tài xế xe đầu kéo (biển kiểm soát 37H-016.14). Theo nội dung đoạn clip do người đi đường cùng chiều ghi lại, chiếc xe container hạng nặng đang di chuyển với tốc độ khá cao trên đường.

Nguồn: OFFB

Tuy nhiên, điều đáng sợ là khi camera lia tới buồng lái, nam tài xế thay vì tập trung quan sát phía trước lại đang dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Thậm chí, tư thế cầm lái của người này cực kỳ hời hợt, gần như phó mặc vô lăng cho chiếc xe tự trôi đi. Người quay clip đã không khỏi ngán ngẩm thốt lên: "Rồi lại đổ tại nghề tài nó bạc".

Dưới góc độ kỹ thuật an toàn giao thông, xe container (xe đầu kéo sơ-mi rơ-moóc) là loại phương tiện siêu trường, siêu trọng. Tổng trọng tải của xe khi có hàng có thể lên tới hàng chục tấn. Với khối lượng khổng lồ này, quán tính của xe là cực kỳ lớn và khoảng cách phanh luôn dài hơn xe con rất nhiều.

Nếu xe đang di chuyển ở tốc độ 60km/h, chỉ cần tài xế rời mắt khỏi đường 3 giây để nhìn điện thoại, chiếc xe đã lao đi trong "mù lòa" một quãng đường dài 50 mét. Trong khoảng cách đó, nếu có xe máy tạt đầu, chướng ngại vật xuất hiện hoặc xe phía trước phanh gấp, việc xảy ra tai nạn thảm khốc là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.

Đoạn clip cho thấy hành vi này của tài xế lái xe đầu kéo đã thể hiện sự coi thường tính mạng của những người tham gia giao thông khác. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải, rất nhiều bình luận phẫn nộ đã được gửi lại.

Tài khoản Gia Nhật bình luận: "Đến lúc gây tai nạn thảm khốc lại đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho nghề lái xe bạc bẽo. Những trường hợp này cần phải tước bằng vĩnh viễn".

Đồng tình, tài khoản Long Nguyen chia sẻ: "Ngồi lái cái xe hàng chục tấn mà còn cả vua chúa ngồi trên ngai vàng, quá coi thường pháp luật".

Còn tài khoản Từ Minh Trung bức xúc: "Sao giờ cái thể loại này nhiều vậy, CSGT nên có thêm luật phạt lao động công ích thay bằng phạt tiền và phải làm thật nghiêm".

Căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên đường sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm GPLX. Trong trường hợp gây ra tai nạn, số tiền phạt sẽ tăng lên 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

Sự việc này một lần nữa là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc. Nghề lái xe chỉ thực sự "bạc" khi chính những người cầm vô lăng thiếu đi ý thức, đạo đức nghề nghiệp và sự tôn trọng đối với pháp luật.

