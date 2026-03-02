Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay họp cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 2.

Trình bày tóm tắt báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ, cử tri và nhân dân cả nước đã đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, cử tri và nhân dân tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngày bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Các đại biểu được bầu sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, thực hiện vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đóng góp vào các quyết sách lớn và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình trình bày báo cáo tóm tắt. Ảnh: ĐBND

Cử tri và nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các lực lượng chức năng đã làm xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết”, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Số vụ việc tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, ông Bình cho biết cử tri và nhân dân tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu Xuân và các lễ hội tại các địa phương.

Số vụ việc tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng; tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp; số lượng bệnh nhân viêm tụy cấp, xuất huyết tiêu hóa tăng vọt trong và sau kỳ nghỉ Tết... cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Ông Dương Thanh Bình thông tin, trong tháng, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 831 kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, tỷ lệ giải quyết, trả lời đạt 66,2%. Trong đó, có 23 kiến nghị gửi đến trước kỳ họp thứ 10 đã quá thời hạn trả lời nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời. Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ tiếp tục đôn đốc và giám sát việc giải quyết, trả lời để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong tháng 2, tình hình công dân đến trụ sở Tiếp công dân của Trung ương tại Hà Nội và TPHCM để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã giảm nhiều so với tháng 1. Về cơ bản, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở đều nghiêm chỉnh tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy và đường sắt, tăng cường kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác; rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Giá thuê nhà, giá bất động sản, giá chi tiêu vẫn là áp lực của người dân đô thị lớn

Phát biểu thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết vấn đề giá thuê nhà, giá bất động sản, giá chi tiêu vẫn là nỗi áp lực của người dân các đô thị lớn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu. Ảnh: QH

Cùng với đó, người dân lo lắng giá điện tăng, chi phí học thêm. Theo bà Nguyễn Thị Thanh, dư luận nói về học thêm rất nhiều nhưng sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì "chi phí học thêm mà phụ huynh phải bỏ ra lại cao hơn so với trước khi có thông tư này". Lý do bởi phụ huynh lại đưa con em ra trung tâm để dạy nên phát sinh thêm chi phí thuê trung tâm, giáo viên đi lại, đưa con từ nhà ra trung tâm...

"Rất nhiều vấn đề kéo theo. Khi không dạy ở trường mà đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh", bà Nguyễn Thị Thanh nêu.

Bên cạnh đó, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, người dân vẫn phản ánh việc phải đi đến các trung tâm - nơi giải quyết thủ tục hành chính sau sáp nhập xã, phường - xa và đông nên giải quyết còn chậm. Cán bộ cũng phản ánh nhiều việc nhưng ít cán bộ. Do vậy, bà đề nghị rất quan tâm nội dung này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu ý kiến. Ảnh: QH

Đề cập tình hình chiến sự Trung Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền chủ trương bảo hộ công dân ở khu vực này kịp thời, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chính phủ cần thông tin kịp thời để ổn định nhận thức, tư tưởng của người dân.