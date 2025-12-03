Bộ GD-ĐT dự kiến thời lượng dạy thêm trong nhà trường vẫn là mỗi môn học được tổ chức không quá 2 tiết/tuần. Song, bổ sung: Trừ trường hợp đặc biệt, do Giám đốc Sở GD-ĐT xem xét, quyết định theo đề nghị của hiệu trưởng hoặc người đứng đầu nhà trường. Tuy nhiên, Bộ không nêu rõ những “trường hợp đặc biệt” gồm tiêu chí nào.

Thông tư 29 được Bộ GD-ĐT ban hành chính thức có hiệu lực từ ngày 14/2/2025 quy định, việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học gồm:

- Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt;

- Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi;

- Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng.

Dự thảo thông tư sửa đổi nêu rõ: Tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền phải công khai và cập nhật thường xuyên trên website hoặc niêm yết tại trụ sở các thông tin gồm: môn học dạy thêm, thời lượng theo từng khối lớp, địa điểm và hình thức dạy học, thời gian tổ chức, danh sách giáo viên và mức thu trước khi tuyển sinh.

Song song đó, giáo viên đang giảng dạy trong các trường nếu tham gia dạy thêm ngoài nhà trường không chỉ phải báo cáo với hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức và thời gian dạy thêm trước khi bắt đầu, mà còn phải cập nhật lại báo cáo mỗi khi có thay đổi ở bất kỳ nội dung nào.

Dự thảo thông tư cũng làm rõ trách nhiệm quản lý dạy thêm, học thêm. Theo đó, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định; xử lý hoặc đề xuất xử lý vi phạm. Đồng thời, UBND cấp xã phải giám sát việc tuân thủ quy định về thời giờ làm việc, an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng cháy chữa cháy của các tổ chức, cá nhân dạy thêm ngoài nhà trường.