Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Thù (39 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản.

Nguyễn Văn Thù bị các trinh sát ập vào bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ. Ảnh: T.L

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là bà N.T.T. (75 tuổi, ngụ cùng địa phương), sống một mình và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Khoảng một năm trước, bà T. bán mảnh đất được 50 triệu đồng, cho các cháu mỗi người 5 triệu đồng, số tiền còn lại mua 5 chỉ vàng loại 24K để phòng thân.

Khoảng 1h50 ngày 11/12, khi đang ngủ, bà T. phát hiện một nam thanh niên lẻn vào nhà. Đối tượng dùng dao rạch màn, rồi lấy móc phơi đồ gắn thiết bị chích điện chích vào tay nạn nhân, khiến bà bị thương nhẹ. Không dừng lại, người này còn dùng gối trên giường đè lên mặt bà T.

Trước sự hung hãn của kẻ tấn công, bà T. giả chết, nằm im không cựa quậy. Thấy nạn nhân không còn phản kháng, đối tượng lục soát, cướp 5 chỉ vàng cùng 3 triệu đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, bà T. trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phối hợp công an xã và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ổ điện trong nhà nạn nhân được đấu nối trực tiếp từ nguồn điện 220V đang sử dụng. Đối tượng đã cắt dây điện từ quạt gió, nối với ổ điện ngay đầu giường để chế công cụ chích điện, tấn công bà T.

Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thù (cháu ruột bà T.) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng cũng đã rời khỏi địa phương sau khi vụ việc xảy ra. Đến khoảng 22h30 ngày 16/12, các trinh sát đã bắt giữ Thù khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai.