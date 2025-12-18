Ngày 18/12, Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Phạm Ngọc Trân (SN 1997, trú tại thôn Chánh Lộc, xã Xuân Lộc, Đắk Lắk) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Ngọc Trân. Ảnh: CACC

Thông tin ban đầu, do có quen biết từ trước nên Trân đã nhắn tin hẹn gặp chị T.T.T. (SN 1994, trú tại tỉnh Hậu Giang cũ, nay là TP Cần Thơ) và được chị T. đồng ý.

Khoảng 13h20 ngày 17/12, Trân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Văn Cao, phường Tuy Hòa để đợi chị T.

Khi chị T. vừa vào phòng, Trân đã dùng dao khống chế, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của mình.

Sau khi nhận được tiền, Trân dùng băng keo trói chặt tay chân rồi bịt miệng nạn nhân để tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên và chủ nhà nghỉ cùng sự hỗ trợ của người đi đường đã kịp thời giữ Trân lại, báo sự việc cho Công an phường Tuy Hòa.

Nhận được tin báo, Công an phường Tuy Hòa nhanh chóng có mặt, tổ chức các biện pháp xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và bàn giao đối tượng cho Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.