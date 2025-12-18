Chiều nay (18/12), phiên Tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) và 13 bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong vụ án này, có 17 bị cáo có đơn kháng cáo, nhưng trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm, 3 người đã rút đơn là ông Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội), Nguyễn Văn Thạo (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Bắc Giang cũ) và Đàm Văn Cường (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Bắc Giang cũ).

Trong khi ông Phạm Thái Hà đang chấp hành án, tại phiên tòa phúc thẩm, vợ của ông xuất hiện và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng.

Trình bày trước tòa, vợ của cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đưa ra một số tình tiết giảm nhẹ tội cho chồng như: Ông nội của ông Phạm Thái Hà được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; bố ông Hà được tặng Huân chương Kháng chiến…

Ông Phạm Thái Hà tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: CTV

“Chồng tôi đã đi chấp hành án, nhưng được biết hôm nay tòa xét xử phúc thẩm, gia đình có đơn tha thiết xin HĐXX, đại diện VKS xem xét các tình tiết để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho chồng tôi”, lời của bà Lương Thu Hoài, vợ ông Phạm Thái Hà.

Tại tòa, người nhà của Nguyễn Văn Thạo và Đàm Văn Cường cũng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho hai bị cáo.

Theo HĐXX, ông Phạm Thái Hà đã rút đơn kháng cáo nên HĐXX cấp phúc thẩm đã đình chỉ việc xét xử đối với ông Hà. Tuy nhiên, nếu người nhà của bị cáo đưa ra được các tình tiết mới để giảm án cho ông Hà, HĐXX có thể xem xét.

Theo bản án sơ thẩm, do có quan hệ thân thiết và được Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng nhờ nên ông Phạm Thái Hà đã lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao là Trợ lý Chủ tịch Quốc hội (phụ trách địa bàn tỉnh Bắc Giang cũ) đã giới thiệu ông Hưng và tác động đến ông Dương Văn Thái (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cũ) tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Từ đó, ông Dương Văn Thái đã tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia đấu thầu, thi công dự án cầu Đồng Việt.

Việc ông Hà giới thiệu, tác động và được ông Thái đồng ý giúp đỡ, tạo điều kiện cho ông Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến việc thông đồng, móc ngoặc của Tập đoàn Thuận An với đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 96 tỷ đồng.

Qua đó, ông Phạm Thái Hà được ông Nguyễn Duy Hưng đưa 750 triệu đồng để cảm ơn. Theo bản án sơ thẩm, ông Phạm Thái Hà bị tuyên mức án 5 năm 6 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.