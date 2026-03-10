Lãnh đạo Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, khoảng 20h55 ngày 9/3, tại khu vực Phúc La – Đa Sỹ xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai ô tô.

Theo thông tin ban đầu, chiếc taxi mang BKS 29H-946.xx do C.H.P. (SN 1982, trú xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đã va chạm với ô tô con BKS 30H-304.xx. Vụ va chạm khiến cả hai phương tiện bị trầy xước nhẹ.

Nam tài xế bị cảnh sát giữ lại. Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế C.H.P. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,849 mg/l khí thở, gấp hơn hai lần mức vi phạm cao nhất theo quy định.

Lãnh đạo Đội CSGT số 7 cho biết, sau khi xảy ra va chạm, tài xế C.H.P. định rời khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng CSGT kịp thời ngăn chặn.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế C.H.P., tuy nhiên người này không ký vào biên bản.

Theo quy định hiện hành, với mức vi phạm nồng độ cồn trên, tài xế sẽ bị phạt 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe trong 23 tháng.