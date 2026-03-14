XEM CLIP:

Tối 13/3, Phòng CSGT Công an Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn. Trong đó, Đội CSGT đường bộ số 14 bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại nút giao Trương Định – Tân Mai.

Cảnh sát dừng kiểm tra các tài xế điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp…; trong đó, người lái taxi hoặc xe ôm cũng không ngoại lệ.

Chỉ sau ít phút lập chốt, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 14 đã phát hiện 3 trường hợp điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn.

Điển hình là trường hợp tài xế Bùi X.T. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29H1-381.XX, vi phạm ở mức 0,243 mg/L khí thở. Đáng chú ý, khi thấy lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, người này quay đầu bỏ chạy nhưng không thành.

Làm việc với CSGT, tài xế Bùi X.T. cho biết do đã uống rượu nên khi thấy lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe kiểm tra, người này lo sợ bị xử phạt nên quay đầu bỏ chạy.

Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt Bùi X.T. về lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,25 mg/L đến 0,4 mg/L khí thở. Với lỗi này, tài xế bị phạt 7,5 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Đồng thời, phương tiện cũng bị niêm phong, tạm giữ trong 7 ngày.

Tương tự, tài xế Phạm V.H. (SN 1980, quê Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 29E2-160.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,158 mg/L khí thở. Thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe và giấy đăng ký xe.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế H., đồng thời niêm phong, tạm giữ phương tiện.

Đáng chú ý, tổ công tác tiếp tục dừng kiểm tra xe máy BKS 29D1-079.XX do một người đàn ông điều khiển. Người này thừa nhận đã uống rượu và xin bỏ qua. Lực lượng CSGT kiên quyết yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm.

Không được bỏ qua vi phạm, người này tỏ thái độ vùng vằng, ném đồ đạc ra đường và cho biết đây là lần thứ hai vi phạm nồng độ cồn trong tháng. Sau đó, người đàn ông bỏ lại xe và rời khỏi hiện trường.