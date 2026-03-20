Ngày 19/3, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã triển khai 8 tổ công tác hóa trang, kết hợp công khai để ghi hình, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45.

Việc bố trí cán bộ, chiến sĩ sử dụng ô tô hóa trang (xe dân sự) để ghi hình, xử lý phạt nguội nằm trong kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm trên các tuyến cao tốc của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Phòng 6).

Cán bộ, chiến sĩ CSGT dùng máy đo tốc độ để phát hiện vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Các hành vi vi phạm được lực lượng chức năng tập trung xử lý gồm: dừng, đỗ trái phép trên cao tốc; chạy quá tốc độ; chuyển làn sai quy định; đi vào làn khẩn cấp; chuyển làn không bật tín hiệu; không đi đúng làn đường.

Ghi nhận tại Km308 (khu vực cầu Hà Lĩnh 2), tổ công tác sử dụng thiết bị đo tốc độ đã phát hiện hàng loạt phương tiện chạy quá tốc độ cho phép. Đáng chú ý, đoạn đường này chỉ cho phép ô tô tải trên 3,5 tấn và xe giường nằm lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h, nhưng thực tế ghi nhận có những phương tiện chạy tới 89-91km/h.

Cá biệt, ô tô giường nằm mang BKS 35E-008.XX bị thiết bị nghiệp vụ ghi nhận chạy với tốc độ 91km/h, vượt quá tốc độ cho phép 11km/h. Trường hợp này, lực lượng CSGT sẽ trích xuất dữ liệu và gửi thông báo phạt nguội đến chủ phương tiện. Với lỗi vượt quá tốc độ từ 10-20km/h, tài xế sẽ bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Ô tô con mang biển số tỉnh Thanh Hóa chạy quá tốc độ 17km/h. Ảnh chụp từ thiết bị nghiệp vụ

Cũng vi phạm lỗi tương tự, ô tô con mang biển số 36B-598.XX bị phát hiện chạy với tốc độ 107km/h tại đoạn đường có tốc độ tối đa cho phép 90km/h.

Cảnh sát cho biết việc tài xế điều khiển phương tiện quá tốc độ trên cao tốc là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời cũng là hành vi vi phạm chiếm tỉ lệ cao.

CSGT hóa trang dùng máy quay ghi hình các trường hợp vi phạm. Ảnh: Đình Hiếu

Còn tại Km338 trên đoạn tuyến Nghi Sơn - Quốc lộ 45, tổ công tác đã sử dụng ô tô hóa trang (xe cá nhân) và thiết bị ghi hình để phát hiện các trường hợp tài xế dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc.

Tài xế ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội đỗ xe trong làn khẩn cấp mà không đặt vật cảnh báo. Ảnh: Đình Hiếu

Điển hình là trường hợp tài xế điều khiển ô tô tải mang BKS 29H-091.XX dừng, đỗ xe trong làn khẩn cấp để đi vệ sinh và kiểm tra lốp, nhưng chỉ bật đèn cảnh báo mà không đặt vật cảnh báo.

Các tổ CSGT hóa trang không chỉ “cắm chốt” tại một điểm mà còn ghi hình lưu động để phát hiện các trường hợp tài xế chuyển làn không bật tín hiệu hoặc không đi đúng làn đường.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) cho biết trong 2 ngày qua (18-19/3), các tổ hóa trang đã phát hiện 217 trường hợp tài xế vi phạm trên tuyến. Trong đó, đã xử lý trực tiếp 63 trường hợp và gửi thông báo phạt nguội đến 154 trường hợp.

Các hành vi như điều khiển xe chạy quá tốc độ, chuyển làn không có tín hiệu báo trước, dừng, đỗ sai quy định trên cao tốc đều có thể gây hậu quả khôn lường.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ và phương tiện để liên tục tuần tra, ghi hình, phạt nguội các trường hợp vi phạm”, ông Thắng nhấn mạnh.