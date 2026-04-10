Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thủy (26 tuổi, trú xã Long Hải, TPHCM) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Thủy tại hiện trường gây án. Ảnh: Công an TPHCM

Theo điều tra, Thủy và ông Nguyễn Hoàng H. (52 tuổi, trú phường Tam Thắng, TPHCM) có mối quan hệ quen biết từ trước và từng nhiều lần ngồi ăn nhậu chung. Tuy nhiên, trong các lần nhậu chung, Thủy từng bị ông H. chửi nên nảy sinh ý định dằn mặt và muốn “tạo tiếng vang” cho bản thân.

Trưa 2/4, Thủy chuẩn bị sẵn một con dao kim loại dài 41cm mang theo trong cốp xe, rồi di chuyển đến nhà ông H. trên đường Trần Bình Trọng, phường Tam Thắng.

Đến nơi, lợi dụng lúc ông H. không đề phòng, Thủy đã lao vào vung dao chém liên tiếp, gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng tại vùng vai và cẳng tay nạn nhân.

Sau khi gây án, Thủy nhanh chóng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tam Thắng, cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát camera và nhanh chóng truy xét, đã bắt giữ Thủy.