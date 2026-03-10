TPHCM:

Chiều nay (10/3), Công an phường Lái Thiêu, TPHCM tạm giữ một người đàn ông trung niên để điều tra do có hành vi dùng hung khí chém người gây thương tích.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng chém bạn nhậu. Ảnh: T.H

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h cùng ngày, người dân xung quanh dãy trọ trên đường Lái Thiêu 105 (phường Lái Thiêu) hoảng hốt khi thấy người đàn ông trung niên cầm hung khí rượt đuổi một người đàn ông khác.

Phát hiện sự việc, một số người can ngăn nhưng đối tượng vẫn chém nhiều nhát vào tay và cơ thể của nạn nhân.

Sự việc sau đó được trình báo với lực lượng chức năng. Nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu.

Đáng chú ý, khi lực lượng công an đến hiện trường để làm việc thì đối tượng gây án không hợp tác, khoá cửa phòng trọ từ bên trong để cố thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Theo một số nhân chứng, trước thời điểm xảy ra sự việc, hai người này đang ngồi ăn nhậu cùng nhau.