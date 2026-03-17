Bức xúc vì bị đồn “được tặng xe mới”, lấy tai nạn làm dữ liệu truyền thông

Những ngày gần đây, câu chuyện về chiếc Lynk & Co 06 gặp tai nạn lộn nhiều vòng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Bên cạnh các ý kiến tích cực về độ an toàn của chiếc SUV, trên mạng xã hội còn xuất hiện thông tin cho rằng chủ xe đã được hãng tặng một chiếc xe mới.

Xác xe Lynk & Co 06 sau vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây rạng sáng 22/2/2026. Ảnh: NVCC

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, tin đồn bắt nguồn từ các bình luận trên mạng xã hội, trong đó có tài khoản “Thanh LynkCo Gò Vấp” xác nhận rằng hãng “tặng rồi ạ” để trả lời cho 1 tài khoản khác đề xuất “hãng tặng chủ xe cái xe mới thì uy tín x 2”.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Ng.H (trú tại quận 7, TP.HCM), chủ xe cho biết bản thân khá bức xúc vì tin đồn này khiến anh và gia đình liên tục bị làm phiền, nhận được nhiều tin nhắn để hỏi về việc “tặng xe”.

Đặc biệt, anh và gia đình rất bất bình khi các hình ảnh về chiếc xe bị tai nạn của mình được một số tài khoản trên mạng xã hội (được cho là sale của đại lý bán xe) tung ra phục vụ chiến dịch marketing. Đáng chú ý, trong đó có bức hình cho thấy kế hoạch nội bộ nêu thông điệp “6 vòng lật, 4 người an toàn” và kêu gọi nhân viên “cùng lan tỏa câu chuyện đầy cảm hứng này”.

Thông tin nội bộ về việc lấy vụ tai nạn làm dư liệu cho chiến dịch marketing được chia sẻ lên mạng xã hội kèm các bình luận khẳng định "hãng đã tặng xe mới" cho chủ xe Lynk & Co 06 gặp tai nạn khiến chủ xe bất bình phải đính chính.

“Sale cũng là đại diện của hãng. Họ chạy bài truyền thông về việc này khiến tôi và gia đình bị làm phiền rất nhiều”, anh cho biết.

Chia sẻ lên nhóm người dùng Lynk & Co, anh Ng.H khẳng định: “Tôi không hề nhận được chiếc xe mới nào từ Tasco/Lynk & Co sau tai nạn. Giữa hai bên cũng không có bất kỳ “deal” hợp tác truyền thông nào”.

“Tôi xin cảm ơn chiếc xe Lynk & Co đã bảo vệ an toàn cho tôi và gia đình, cộng với sự may mắn và phù hộ của người thân giúp cả nhà sống sót kì tích trong vụ tai nạn. Nhưng câu chuyện 'truyền cảm hứng, 06 lật 6 vòng' thì tôi không dám trải nghiệm lại”, anh nhấn mạnh.

Chủ xe cho biết sau vụ tai nạn, đại diện hãng và đại lý đã liên hệ thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, đồng thời cho mượn một chiếc xe khác sử dụng tạm trong tuần qua.

Lynk & Co Việt Nam cáo lỗi khách hàng về thông điệp nội bộ

Trước những lùm xùm trên, trao đổi với VietNamNet, đại diện Tasco Auto, đơn vị phân phối Lynk & Co tại Việt Nam cho biết đã ngay lập tức rà soát quy trình làm việc và công tác nhân sự trong nội bộ để rút kinh nghiệm.

Trong bản thông tin gửi tới cộng đồng người dùng xe mới đây, hãng xe này khẳng định tinh thần “đồng hành cùng chủ xe trong các tình huống bất ngờ” và “mong muốn truyền cảm hứng trong nội bộ về những sản phẩm an toàn”.

Tuy nhiên, “trong quá trình lan tỏa niềm tự hào về giá trị an toàn của sản phẩm, chúng tôi thành thật cáo lỗi nếu các thông điệp trong nội bộ có thể bị diễn đạt sai bối cảnh, gây ra những hiểu lầm không đáng có, làm phiền tới khách hàng”, hãng này bày tỏ.

“Chúng tôi đang tích cực rà soát để đảm bảo thông điệp truyền tải luôn chuẩn xác, chân thành và tinh tế nhất trong tương lai”, hãng xe này cam kết.

Riêng về kế hoạch “tặng xe mới cho khách”, chia sẻ với VietNamNet, đại diện Tasco Auto cho biết, hãng không có kế hoạch hỗ trợ như vậy. Khi xảy ra tai nạn, hãng đã thực hiện ngay lập tức các hành động chăm sóc khách hàng đúng như chủ xe đã chia sẻ (thăm hỏi, cho khách mượn xe đi lại).

Anh Ng.H cũng cho biết, giữa anh và nhà xe khách đã làm việc và thống nhất phương án giải quyết dân sự. Theo đó, xác xe đã được ký hợp đồng bán lại cho bên xe khách gây tai nạn với mức giá 500 triệu đồng. Xe đã sử dụng hơn một năm và chạy khoảng 20.000 km.

Xem lại video vụ tai nạn:

Đánh giá sự việc, anh Nguyễn Quốc Bình, admin Diễn đàn OFFB cho rằng: "Vụ tai nạn giao thông chỉ liên quan đến chủ xe Lynk & Co 06, chủ xe khách và các bên bảo hiểm. Sự việc không liên quan đến lỗi kỹ thuật xe nên hãng xe không có trách nhiệm bồi thường".

"Dù vậy, để chăm sóc khách hàng, hãng có thể mua lại xác xe và hỗ trợ khách bù chênh lệch mua xe mới. Tuy nhiên, do chủ xe đã chốt ký hợp đồng bán xác xe cho bên xe khách gây ra tai nạn nên phương án này sẽ khó thực hiện", anh Nguyễn Quốc Bình nhìn nhận.

Trên thực tế, đã có một số trường hợp hãng xe tặng xe mới hoặc đổi xe mới cho khách khi phương tiện gặp lỗi kỹ thuật hoặc có giá trị đặc biệt.

Chẳng hạn như trường hợp xảy ra hồi tháng 2/2023, chiếc KIA Seltos tại Quảng Ninh vừa mua được 5 ngày thì bất ngờ cháy rụi, trơ khung đã khiến Thaco và bảo hiểm phải đổi xe mới cho khách; hay như trường hợp một khách hàng tại Mỹ hồi năm 2023 đã được Toyota tặng một chiếc xe mới Highlander Hybrid sau khi chiếc Toyota Highlander đời 2006 của anh, đã lăn bánh 1,6 triệu km bị hư hỏng do bão.

Xác xe Lynk & Co 06 bị tai nạn được bán lại cho bên gây tai nạn với giá 500 triệu đồng.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 22/2 trên cao tốc Long Thành – Dầu Giây khi anh Ng.H đang điều khiển chiếc Lynk & Co 06 chở gia đình di chuyển từ Tuy Hòa (tỉnh Đắc Lắk tức Phú Yên cũ) về TP.HCM thì bất ngờ phải phanh lại do phía trước nhiều xe giảm tốc. Tình huống khiến xe khách phía sau không giữ được khoảng cách an toàn đã húc đuôi, dẫn tới chiếc xe lộn 5-6 vòng xuống triền đường và dừng lại trong tư thế lật ngửa. Thân xe bị móp ở khu vực đuôi và mui, túi khí bung, nhưng khung sườn và khoang hành khách gần như vẫn nguyên vẹn.

Vụ tai nạn trở thành một kỳ tích may mắn nổi tiếng lan truyền trên mạng xã hội khi cả 4 người trên xe, gồm vợ chồng anh Ng.H, 1 người thân và bé 4 tháng tuổi vẫn an toàn, không gặp thương tích nghiêm trọng.

Mời quý bạn đọc gửi bình luận dưới bài viết hoặc gửi ý kiến góc nhìn về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Xin cảm ơn!