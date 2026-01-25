Mới đây, người phụ nữ tên Em (tài khoản TikTok @rockerfoo13) đã chia sẻ đoạn video ghi âm cuộc đối thoại căng thẳng với một quản lý bán hàng của Honda ở Montclair, bang California, Mỹ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hơn 9,5 triệu lượt xem và gần 19.000 bình luận phẫn nộ từ cộng đồng mạng.

Trong phần chú thích video, cô cho biết mình đến đại lý Honda với mục đích mua xe, nhưng bị quản lý bán hàng liên tục tán tỉnh và từ chối giao dịch nếu cô không đồng ý đi chơi riêng.

Tuy nhiên, cô thẳng thắn từ chối, người này lập tức tăng giá chiếc xe thêm 10.000 USD, đồng thời không cho cô xem bảng giá hay các giấy tờ liên quan. Khi cô và một người bạn đi cùng phản đối, quản lý bán hàng liên tục ngắt lời, cho rằng mình chỉ nói đùa và yêu cầu họ “thư giãn”.

Không khí tại đại lý nhanh chóng trở nên căng thẳng. Người đi cùng người phụ nữ này cho biết họ cảm thấy vô cùng không an toàn, bởi giao dịch mua xe liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân và tài chính. Còn cô khẳng định đây là hành vi tán tỉnh đơn phương và hoàn toàn không được hoan nghênh.

Cô giải thích rằng bản thân có cách nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bật đèn xanh cho sự quấy rối. Việc ghi âm chỉ được thực hiện khi cô cảm thấy không thoải mái và lo ngại tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát.

Người bán xe đề nghị người phụ nữ cần phải mời anh ta đi hẹn hò sau khi mua xe. Ảnh chụp màn hình

Sự việc của người phụ nữ trên một lần nữa làm dấy lên vấn đề phân biệt giới tính tại các đại lý xe hơi vốn đã là điều không mới. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ thường phải trả giá cao hơn nam giới khi mua ô tô, nhận ít thông tin hơn và thậm chí bị gây khó dễ trong quá trình vay tài chính.

Theo Tạp chí Luật Harvard, từ những năm 90 của thế kỷ trước, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nam giới da trắng được hưởng giá tốt hơn nhiều so với người da đen và phụ nữ.

Phụ nữ da trắng phải trả giá cao hơn 40% so với nam giới da trắng. Còn nam giới da đen phải trả giá cao hơn gấp đôi và phụ nữ da đen phải trả giá cao hơn gấp ba lần. Hiện tượng này còn được gọi là "thuế hồng" - khoản chi phí vô hình mà phụ nữ phải gánh chỉ vì giới tính.

Dưới đoạn video, phần lớn cư dân mạng đều ủng hộ người phụ nữ trên và kêu gọi cô khởi kiện đại lý. Nhiều người bày tỏ lo ngại khi nhân viên bán hàng nắm giữ thông tin cá nhân của khách hàng, cho rằng đây không còn là trò đùa mà là hành vi quấy rối nghiêm trọng.

Hiện phía đại lý Metro Honda và Honda Mỹ vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức. Trong khi đó, người phụ nữ cho biết cô đang cân nhắc các bước tiếp theo và chưa muốn chia sẻ thêm thông tin khi sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo Motor1

