Điều khiển ô tô trong thời gian dài là thách thức không nhỏ đối với thể lực và sự tập trung của người lái. Thực tế cho thấy, buồn ngủ khi lái xe là một trong những nguyên nhân hàng đầu, dẫn tới tai nạn giao thông nghiêm trọng. Chỉ cần vài giây chợp mắt, chiếc xe có thể trở thành “vật thể mất kiểm soát”, để lại những hậu quả mà không ai mong muốn.

Chiếc xe Hyundai Tucson gặp nạn do chủ xe buồn ngủ khi cầm lái. Ảnh: Lê Văn Tạch

Mới đây, kỹ sư ô tô Lê Văn Tạch đã chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh một chiếc Hyundai Tucson gặp tai nạn do tài xế buồn ngủ, đâm trực diện vào cột điện. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi nó là minh chứng rõ ràng cho việc sự lơ là trong tích tắc có thể phải trả giá rất đắt.

Theo hình ảnh được đăng tải, phần đầu xe Hyundai Tucson hư hỏng nặng, hốc lốp trước bên trái biến dạng nghiêm trọng, kính chắn gió nứt vỡ, hai túi khí trước bung hoàn toàn. Kỹ sư Lê Văn Tạch cho biết, để phục hồi chiếc xe về trạng thái ban đầu sẽ cần chi phí lớn cùng quy trình sửa chữa phức tạp. Rất may, vụ tai nạn không gây thương tích cho người trên xe và những người xung quanh.

Tuy nhiên, không phải lúc nào may mắn cũng mỉm cười. Đầu tháng 1/2026, một nữ tài xế do buồn ngủ khi lái xe đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn tại cầu vượt Vọng (phường Kim Liên, Hà Nội), khiến một người tử vong. Những sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện trong trạng thái mệt mỏi, thiếu tỉnh táo.

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lái xe khi buồn ngủ nguy hiểm không kém, thậm chí còn cao hơn so với lái xe sau khi sử dụng rượu bia. Nếu người say vẫn còn khả năng phản xạ, dù chậm chạp, thì khi rơi vào trạng thái "giấc ngủ trắng", não bộ gần như ngừng hoạt động trong vài giây, khiến người lái mất hoàn toàn khả năng kiểm soát, dù mắt vẫn có thể mở.

Đoạn video cho thấy tài xế đang buồn ngủ khi điều khiển xe trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Nguồn video: Lâm Tâm Thanh

Sau chia sẻ của kỹ sư Lê Văn Tạch, không ít tài xế thừa nhận từng trải qua "giấc ngủ trắng" như chủ xe Tucson và chỉ "tỉnh như sáo" sau khi xe đã gặp nạn.

Chị Mai Khánh Trang (Mê Linh, Hà Nội) cho biết, chỉ khoảng 3 giây chợp mắt đã khiến xe leo lên dải phân cách, đâm vào gốc cây, dẫn tới thủng lốp, cong trục lái và vỡ đèn trước, thiệt hại gần 50 triệu đồng. Anh Phùng Nho (Phúc Yên, Phú Thọ) cũng từng hai lần suýt gặp tai nạn vì buồn ngủ, một lần va vào dải hộ lan, lần khác suýt đâm vào xe tải đỗ ven đường.

Trao đổi với VietNamNet, anh Khúc Cao Thế, thầy giáo dạy lái xe chuyên nghiệp ở khu vực Long Biên (Hà Nội) nhận định, buồn ngủ khi lái xe thường đến rất đột ngột. Nhiều tài xế chủ quan nghĩ rằng có thể "cố thêm một chút" để tới nơi rồi nghỉ, nhưng đây là suy nghĩ cực kỳ nguy hiểm.

"Chiếc xe đang chạy ở tốc độ 60 km/h sẽ di chuyển được khoảng 17m trong 1 giây. Nếu bạn chợp mắt 3 giây, chiếc xe đã trôi tự do hơn 50m, quãng đường đủ dài để lao sang làn ngược chiều, xuống vực hoặc đâm vào cột điện như chiếc Tucson kể trên", anh Thế phân tích.

Theo chuyên gia này, nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe rất đa dạng, phổ biến nhất là thiếu ngủ trước chuyến đi, sử dụng rượu bia, thuốc cảm cúm, đau đầu hoặc không gian trong xe bí, thiếu oxy do chỉnh chế độ lấy gió không phù hợp.

Để hạn chế tình trạng buồn ngủ, tài xế cần dừng xe ngay khi có dấu hiệu như ngáp liên tục, mí mắt nặng trĩu, không nhớ rõ quãng đường vừa đi. Một giấc ngủ ngắn 15-20 phút có thể giúp não bộ "khởi động lại" sự tỉnh táo. Sau đó, nên vận động nhẹ, rửa mặt bằng nước lạnh để tăng tuần hoàn máu.

Nhưng tốt nhất hãy áp dụng nguyên tắc "phòng bệnh hơn chữa bệnh" bằng cách ngủ đủ giấc trước hành trình dài bởi không có mẹo vặt nào thay thế được một giấc ngủ 7-8 tiếng chất lượng đêm hôm trước.

Tài xế cũng cần tránh ăn quá no trước khi lái xe vì điều này cũng dễ gây buồn ngủ. Không nên lái liên tục quá 3 giờ. Hãy dành thời gian dừng xe giữa mỗi chặng để nạp năng lượng, uống nước, rửa mặt, đi vệ sinh… giúp cơ thể hồi phục và duy trì sự tập trung.

Việc sử dụng cà phê, nước tăng lực, nhai kẹo cao su hay mở cửa kính chỉ mang tính hỗ trợ tạm thời. Nghỉ ngơi khoa học và đúng cách vẫn là giải pháp căn bản, an toàn nhất để phòng tránh buồn ngủ khi lái xe và bảo vệ tính mạng cho chính mình cũng như những người xung quanh.

