Giữa mùa đông, khi nền nhiệt tại khu vực miền Bắc có thời điểm giảm sâu xuống dưới 10 độ C, ô tô cũng bắt đầu bộc lộ nhiều "bệnh” đặc trưng do thời tiết lạnh gây ra. Không chỉ ảnh hưởng đến khả năng vận hành của động cơ, ắc quy hay hệ thống lốp, điều kiện nhiệt độ thấp còn làm gia tăng nguy cơ trục trặc nếu xe không được kiểm tra, bảo dưỡng đúng cách.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, thói quen sử dụng xe chưa phù hợp của không ít người lái trong những ngày rét đậm, rét hại cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những yếu tố này không chỉ làm giảm tuổi thọ phương tiện mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn khi tham gia giao thông trong mùa lạnh.

Ô tô bộc lộ nhiều "bệnh” đặc trưng do thời tiết lạnh gây ra. Ảnh minh họa: Hoàng Hiệp

Dưới đây là 7 thói quen xấu cần điều chỉnh khi sử dụng xe vào mùa lạnh:

Không "ngó trước ngó sau" trước khi lên xe

Các chuyên gia kỹ thuật ô tô khuyến cáo, trước khi khởi động và lăn bánh, người lái nên dành khoảng một phút để kiểm tra nhanh các bộ phận cơ bản quanh xe như lốp, dầu máy, nước làm mát, nước rửa kính hay cần gạt mưa nhằm bảo đảm chuyến đi an toàn. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải tài xế nào cũng duy trì được thói quen đơn giản nhưng quan trọng này.

Thực tế cho thấy, chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng có thể phát hiện sớm nhiều vấn đề bất thường của xe. Vào mùa đông, người lái cần chú ý hơn đến hệ thống đèn chiếu sáng, bởi thời gian ban ngày ngắn, thường xuyên xuất hiện mưa phùn và sương mù. Nếu đèn hoạt động kém hiệu quả, tầm nhìn sẽ bị hạn chế đáng kể, kéo theo nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông.

Phớt lờ các dấu hiệu bất thường của ắc quy

Ắc quy ô tô là bộ phận dễ phát sinh sự cố và suy giảm hiệu suất khi thời tiết chuyển lạnh. Đáng chú ý, các đầu cọc ắc quy có thể bị sùi trắng do axit bám lâu ngày trên các cực, gây ăn mòn và làm giảm khả năng tiếp điện. Nếu tình trạng này kéo dài, xe có thể không đủ điện để khởi động hoặc vận hành ổn định các hệ thống điện khác.

Vì vậy, trong quá trình kiểm tra xe, khi phát hiện dấu hiệu bất thường ở ắc quy, người dùng cần vệ sinh sạch các đầu cọc và kiểm tra điện áp. Trường hợp ắc quy đã sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt trên 3 năm, nên cân nhắc thay mới để bảo đảm xe hoạt động ổn định và an toàn.

Cọc bình ắc quy bị sùi khiến dòng điện không đảm bảo, khiến xe không thể khởi động được. Ảnh: Hoàng Hiệp

Nổ máy khởi động rồi đi ngay

Vào mùa đông, dầu máy và các loại dầu nhờn lắng xuống dưới, đông đặc hơn bình thường chỉ sau một thời gian ngắn. Do đó, khi khởi động xe, các loại chất lỏng này cần nhiều thời gian hơn để "làm nóng" và bơm đều đến các bộ phận của động cơ.

Nhiều người có thói quen khởi động xe rồi lập tức vào số cho xe di chuyển luôn.

Điều này rất có hại cho động cơ bởi một số bộ phận còn chưa kịp được bôi trơn, khi xe di chuyển kéo theo vòng tua cao, sức tải nặng có thể làm nóng và mài mòn các chi tiết nhanh hơn.

Thông thường, các chuyên gia luôn khuyên lái xe nên khởi động và để xe chạy không tải khoảng 1 phút rồi mới bắt đầu di chuyển. Tuy vậy, cũng không nên khởi động xe quá lâu gây tốn nhiên liệu.

Bơm lốp quá căng

Nhiều tài xế cho rằng "nóng nở ra, lạnh co vào" nên sẽ có xu hướng bơm non hơi một chút vào mùa hè và bơm căng hơn vào mùa đông. Tuy vậy, đây là cách hiểu chưa đúng.

Dù mùa đông nhưng nếu di chuyển với tốc độ cao, ma sát với mặt đường lớn vẫn có thể "đốt" nhiệt độ lốp cao không kém nhiều so với mùa hè.

Thậm chí các chuyên gia còn cho rằng, vào mùa đông nhiệt độ xuống thấp cộng với không khí khô sẽ khiến lớp cao su lốp xe dễ bị hư hại, nứt gãy hơn. Nếu bơm lốp quá căng vào mùa đông có thể còn gây hại hơn so với mùa hè.

Nên duy trì áp suất lớp vừa đủ, đúng theo khuyến cáo của nhà sản xuất dù mùa đông hay hè. Ảnh: Hoàng Hiệp

Bỏ qua hệ thống sưởi, sấy kính và gạt mưa

Không ít tài xế chỉ tập trung vào động cơ mà quên kiểm tra các hệ thống hỗ trợ tầm nhìn như sưởi cabin, sấy kính và gạt mưa vào mùa đông. Khi thời tiết lạnh, ẩm hoặc có sương mù, kính lái và kính hậu rất dễ bị mờ do chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài xe.

Nếu hệ thống sấy kính hoạt động kém hoặc không hiệu quả, tầm nhìn của người lái sẽ bị hạn chế nghiêm trọng, đặc biệt khi di chuyển vào sáng sớm hoặc ban đêm.

Bên cạnh đó, gạt mưa đã cũ, chai cứng hoặc bị mòn cũng khó làm sạch kính trong điều kiện có mưa phùn. Khi đó, lớp nước và bụi bẩn không được gạt sạch khiến kính lái bị lóa đèn, giảm khả năng quan sát chướng ngại vật, nhất là khi đi buổi tối và có ánh đèn của xe đối diện chiếu vào.

Giữ nguyên trang phục quá "ấm áp" khi lái xe

Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp khiến tài xế và những hành khách phải mặc thêm rất nhiều lớp quần áo, khăn, mũ. Khi lên xe, đa số vẫn để nguyên như vậy khiến người dễ bị nóng, khó chịu, gây cản trở cho các hoạt động trên xe và thậm chí phải bật thêm điều hoà nhiệt độ.

Đối với tài xế, việc mặc quá nhiều đồ mùa đông dày gây cộm, bức bí và khiến việc xử lý tình huống ít nhiều gặp khó khăn, nhất là trong thời gian dài. Việc cởi bớt đồ gần như là không thể khi đang lái xe trên đường.

Do vậy, trước khi lên xe, tài xế căn cứ vào nhiệt độ chênh lệch nên chủ động cởi bớt áo khoác, khăn len, găng tay,... để vào một vị trí thích hợp rồi mới ngồi vào ghế lái để có được trạng thái thoải mái nhất.

Mặc quá nhiều quần áo dày sẽ gây cộm, khó chịu khi lái xe. Ảnh: DPA

Hé cửa kính khi đi đường

Khi nhiệt độ xuống thấp, nhiều tài xế có xu hướng tắt điều hòa và hé cửa kính để lấy gió tự nhiên. Tuy nhiên, đây không phải là thói quen phù hợp, bởi vào mùa lạnh, thời tiết thường hanh khô, không khí chứa nhiều bụi mịn. Việc mở cửa sổ, dù chỉ một chút, cũng tạo điều kiện để bụi bẩn dễ dàng xâm nhập, khiến khoang nội thất nhanh xuống cấp và mất vệ sinh.

Bên cạnh đó, việc hé cửa kính còn làm tăng lực cản không khí, đặc biệt khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc trên đường cao tốc. Hệ quả là tiếng ồn trong cabin tăng lên, đồng thời mức tiêu thụ nhiên liệu cũng cao hơn đáng kể so với khi đóng kín cửa và sử dụng hệ thống thông gió phù hợp.

