Mới đây, Đại úy Phan Hoàng Sử, cán bộ Công an phường Trấn Biên (Đồng Nai), đăng tải đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện với một người đàn ông được cho là nạn nhân của lừa đảo cho vay trực tuyến, thu hút nhiều sự chú ý. Trong clip, nạn nhân cho biết đã mất tổng cộng 14 triệu đồng sau khi tin vào quảng cáo vay nhanh trên Facebook nhưng cuối cùng không nhận được đồng nào.

XEM CLIP:

Theo tường trình, người đàn ông thấy một fanpage mang tên Ngân hàng MB trên Facebook và tưởng là trang chính thức nên liên hệ vay 10 triệu đồng. Sau khi cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân theo hướng dẫn, anh được “nhân viên thẩm định” báo hồ sơ “sai cú pháp” và yêu cầu nộp 4 triệu đồng để xử lý. Tin tưởng sẽ được giải ngân, anh chuyển tiền.

Trang này sau đó tiếp tục yêu cầu thêm 10 triệu đồng vì “phát sinh lỗi”. Tổng cộng anh gửi 14 triệu nhưng không nhận được khoản vay nào. Mất tiền, anh còn lo sợ có “khoản nợ treo” sẽ bị đòi.

Đại úy Phan Hoàng Sử giải thích, không ngân hàng nào yêu cầu người vay chuyển tiền để sửa hồ sơ; toàn bộ quy trình là thủ đoạn lừa đảo. “Anh không hề có khoản vay nào và cũng không phải trả bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào. Số tiền đã chuyển coi như không thể lấy lại”, ông nói.

Đại úy Sử khuyến cáo người dân cảnh giác với các bài đăng mạo danh ngân hàng, doanh nghiệp hoặc cơ quan chức năng; các lời mời đầu tư, tuyển dụng làm thêm, trúng thưởng hay hỗ trợ lấy lại tiền. Những yêu cầu kiểu “chuyển khoản trước”, “đặt cọc”, “nộp phí”, “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng” đều là dấu hiệu lừa đảo.

Ông cũng lưu ý không tin ngay tài khoản lạ, cần kiểm tra phần giới thiệu, lịch sử đăng tải và tương tác; đặc biệt tránh quen biết online theo kiểu nhắn tin tình cảm rồi bị dẫn dụ “đầu tư”, “kiếm tiền” bằng cách chuyển tiền lên các sàn ảo.