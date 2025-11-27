Băng ghi âm cuộc đối thoại giữa anh T. và kẻ lừa đảo:

Anh Nguyễn A.T. (luật sư, trú tại Hà Nội) cho biết, ngày 20/11, anh nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia tự xưng là nhân viên bưu cục, thông báo anh có đơn hàng giá trị lớn cần giao ngay.

Điều đáng nói, anh T. thời gian vừa rồi không đặt đơn hàng nào có giá trị lớn; đối tượng khi liên hệ đọc sai tên anh T. nhưng lại nói chính xác địa chỉ nhà riêng. Những chi tiết này khiến anh T. lập tức cảnh giác vì bản thân từng nhiều lần bị làm phiền bởi các cuộc gọi tương tự. Thay vì dập máy, anh quyết định tiếp tục nói chuyện để xem chiêu trò của đối tượng.

Khi nghe đối tượng hỏi địa chỉ nhận hàng, anh T. nói với kẻ lừa đảo rằng mình đang ở khu "Tam Thái Tử" (một địa danh được đồn thổi trên mạng xã hội là sào huyệt của các nhóm tội phạm lừa đảo). Nghe đến địa danh này, giọng điệu của đối tượng thay đổi hẳn. Hắn bất ngờ hạ giọng cảnh báo: "Anh về đi, em xem TikTok, nguy hiểm lắm, đừng lừa nữa".

Nắm thóp đối phương, anh T. hỏi ngược lại: "Thế bạn cũng ở đây à?". Đối tượng chối: "Không, em giao hàng chứ", nhưng vẫn liên tục thúc giục anh T. "về đi" và lặp lại kịch bản yêu cầu chuyển tiền trước để nhận hàng.

Ngay sau đó, anh T. nói thẳng: "Đừng lừa nữa, thất đức lắm". Bất ngờ, đối tượng ở đầu dây bên kia cũng lặp lại y nguyên câu nói này rồi tắt máy.

Ảnh minh họa.

Qua tình huống nêu trên, anh T. muốn cảnh báo cộng đồng về sự tinh vi của tội phạm mạng. Các đối tượng hiện nay nắm rất rõ thông tin cá nhân (số điện thoại, địa chỉ nhà) để tạo lòng tin.

Không chỉ giả danh nhân viên giao hàng, kẻ gian còn mạo danh công an, tòa án, ngân hàng. Nội dung thường xoay quanh việc "cập nhật thông tin" do sáp nhập tỉnh, chuẩn hóa sổ đỏ, căn cước công dân... đánh vào tâm lý lo sợ hoặc nhẹ dạ của người dân, đặc biệt là người lớn tuổi.

"Mọi người cần thường xuyên nhắc nhở cha mẹ, ông bà tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay làm theo bất kỳ hướng dẫn chuyển tiền nào qua điện thoại", anh T. nhấn mạnh.