Trong bối cảnh Không quân Mỹ chính thức triển khai A-10 Thunderbolt II trong Chiến dịch Epic Fury tấn công Iran, biệt danh “Warthog” một lần nữa khẳng định vị thế “sát thủ mặt đất” thực thụ. Máy bay tấn công mặt đất này không chỉ mang đến hỏa lực khủng mà còn sở hữu thiết kế công nghệ được tối ưu hóa đặc biệt cho nhiệm vụ hỗ trợ không quân gần, giúp phi công duy trì khả năng sống sót và chính xác cao ngay cả trong môi trường chiến trường khốc liệt nhất.

Một máy bay A-10C Thunderbolt II của Không quân Mỹ thuộc Phi đội Chiến đấu Viễn chinh 75 đỗ tại một căn cứ của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), ngày 29/1/2026. (Ảnh: Trung sĩ Tylin Rust/Không quân Mỹ)

Máy bay A-10 Warthog Thunderbolt II do Fairchild Republic phát triển từ những năm 1970 với mục đích chính là hỗ trợ mặt đất, kiểm soát không quân tiền phương và cứu hộ chiến đấu.

Phiên bản hiện đại A-10C vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế cốt lõi: khung máy bay đơn giản, chắc chắn, dễ bảo dưỡng ngay cả tại các căn cứ tiền phương thô sơ.

Cánh thẳng cao đặt hai động cơ ở phía sau giúp giảm nguy cơ hút đạn hoặc vật lạ từ mặt đất, trong khi buồng lái được bao bọc bởi lớp giáp titan nặng khoảng 540kg, đủ sức chịu đạn xuyên giáp cỡ 23mm.

Hệ thống điều khiển bay dự phòng thủ công cho phép máy bay vẫn bay về căn cứ dù mất toàn bộ thủy lực, một đặc tính hiếm thấy ở các máy bay tấn công khác.

A-10 Thunderbolt II đã được tích hợp vào đợt tấn công đầu tiên chống Iran, cho thấy các nhiệm vụ đòi hỏi hỗ trợ không quân gần liên tục, giám sát vũ trang và tấn công các mục tiêu phân tán. (Nguồn ảnh: Không quân Mỹ)

Sức mạnh động lực đến từ hai động cơ turbofan General Electric TF34-GE-100, mỗi động cơ sản sinh lực đẩy 9.065 pound. Nhờ đó, A-10 đạt tốc độ tối đa khoảng 420 dặm/giờ (Mach 0.56) nhưng lại nổi bật ở khả năng cơ động tuyệt vời ở độ cao thấp và tốc độ chậm, lý tưởng cho việc bay lượn dài trên chiến trường.

Trọng lượng cất cánh tối đa đạt 51.000 pound, trong khi trọng lượng rỗng khoảng 29.000 pound. Trần bay lên đến 45.000 feet và khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn giúp máy bay hoạt động linh hoạt gần tiền tuyến.

Hỏa lực chính của A-10 chính là pháo GAU-8/A Avenger 30mm lắp cố định ở mũi máy bay. Pháo này bắn tốc độ lên đến 3.900 phát mỗi phút với 1.174 viên đạn, sử dụng đầu đạn uranium nghèo xuyên giáp hoặc nổ mạnh, đủ sức tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu kiên cố từ khoảng cách an toàn.

Ngoài pháo, máy bay trang bị 11 điểm treo (tám dưới cánh và ba dưới thân) mang tải trọng vũ khí lên đến 16.000 pound, bao gồm tên lửa AGM-65 Maverick, bom dẫn đường laser, bom thông thường, rocket và tên lửa không đối không AIM-9 Sidewinder.

A-10 Thunderbolt II thuộc Phi đoàn Chiến đấu 124, Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Idaho. Ảnh: Trung sĩ Kỹ thuật Mercedee Wilds

Nhiên liệu nội bộ 11.000 pound kết hợp khả năng bay lượn kéo dài giúp A-10 duy trì sự hiện diện lâu dài trên bầu trời, hỗ trợ lực lượng mặt đất liên tục.

Một trong những công nghệ nổi bật nhất của A-10 nằm ở khả năng sống sót vượt trội. Máy bay được thiết kế với cấu trúc dư thừa, tự hàn kín nhiên liệu và lớp bọt bảo vệ, cho phép tiếp tục bay dù bị trúng đạn nặng, mất một động cơ hoặc thậm chí hư hỏng một phần cánh.

Các nâng cấp gần đây, đặc biệt chương trình thay cánh mới, đã kéo dài tuổi thọ hoạt động của A-10C đến năm 2040, đồng thời tích hợp hệ thống điện tử hiện đại hơn như màn hình hiển thị đầu ngắm, định vị quán tính và khả năng mang bom thông minh JDAM.

Với những thông số kỹ thuật và công nghệ được chứng minh qua hàng thập kỷ chiến đấu, A-10 Warthog Thunderbolt II tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho các nhiệm vụ tấn công mặt đất chính xác và bền bỉ.

Việc triển khai thực tế tại Vịnh Ba Tư trong Chiến dịch Epic Fury hiện nay càng khẳng định giá trị không thể thay thế của “sát thủ mặt đất” này trong môi trường chiến tranh hiện đại.