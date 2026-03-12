Máy bay ném bom Mỹ được phát hiện cất cánh từ căn cứ RAF Fairford. Ảnh: dailymail.co.uk

Trong thế giới hàng không quân sự, máy bay ném bom B-1 Lancer nổi lên như một biểu tượng của sức mạnh công nghệ Mỹ, với khả năng bay siêu thanh và tải trọng vũ khí khổng lồ, khiến nó trở thành nỗi khiếp sợ của bất kỳ lực lượng đối phương nào.

Được phát triển từ những năm 1970 và chính thức phục vụ từ năm 1986, B-1 Lancer không chỉ là một máy bay ném bom chiến lược mà còn là minh chứng cho sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, độ linh hoạt và công nghệ tàng hình tiên tiến, giúp nó dễ dàng xuyên thủng hệ thống phòng không dày đặc.

Với thông số kỹ thuật vượt trội, B-1 Lancer tiếp tục được nâng cấp để đáp ứng các nhiệm vụ hiện đại, từ tấn công hạt nhân đến hỗ trợ không kích chính xác, khiến các chuyên gia quân sự không khỏi trầm trồ về khả năng "biến mất" trên radar và sức mạnh hủy diệt của nó.

Về mặt thiết kế, máy bay ném bom B-1 Lancer sở hữu cấu trúc cánh biến hình độc đáo, cho phép điều chỉnh góc cánh từ 15 độ đến 67,5 độ tùy theo tốc độ bay, giúp tối ưu hóa hiệu suất khí động học ở cả chế độ bay thấp tốc và siêu thanh.

Kích thước tổng thể của B-1 Lancer khá ấn tượng với chiều dài 44,5 mét, sải cánh tối đa 41,8 mét khi mở rộng và chiều cao 10,4 mét, cho phép nó mang theo trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 216.634 kg.

Lớp vỏ ngoài được chế tạo từ hợp kim titan và nhôm cao cấp, kết hợp với các vật liệu hấp thụ radar, giúp giảm thiểu dấu vết radar xuống mức thấp nhất, một công nghệ tàng hình cốt lõi khiến B-1 Lancer khó bị phát hiện bởi các hệ thống phòng không hiện đại.

Ảnh: dailymail.co.uk

Hệ thống điều khiển bay điện tử fly-by-wire tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phi công, đảm bảo độ ổn định cao ngay cả trong điều kiện bay phức tạp, và cabin có chỗ cho bốn thành viên phi hành đoàn, bao gồm hai phi công và hai chuyên viên vũ khí.

Động cơ là trái tim của máy bay ném bom B-1 Lancer, với bốn động cơ turbofan General Electric F101-GE-102 có lực đẩy sau đốt lên đến 30.780 lbf mỗi động cơ, cho phép đạt tốc độ tối đa Mach 1.25 tương đương khoảng 1.340 km/h ở độ cao lớn.

Tốc độ hành trình duy trì ở mức Mach 0.92, giúp tiết kiệm nhiên liệu và tăng tầm hoạt động lên đến 12.000 km mà không cần tiếp nhiên liệu, hoặc mở rộng hơn nữa với tiếp nhiên liệu trên không.

Hệ thống nhiên liệu nội bộ dung lượng lớn khoảng 88.450 lít, kết hợp với khả năng tiếp nhiên liệu nhanh chóng, biến B-1 Lancer thành lựa chọn lý tưởng cho các sứ mệnh dài hơi liên lục địa.

Công nghệ động cơ này không chỉ cung cấp sức mạnh vượt trội mà còn giảm tiếng ồn và khí thải, phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường quân sự hiện nay, đồng thời tích hợp hệ thống chống cháy nổ để tăng độ an toàn trong chiến đấu.

Về hệ thống điện tử và cảm biến, máy bay ném bom B-1 Lancer được trang bị radar quét mảng pha điện tử AN/APQ-164, cho phép phát hiện mục tiêu ở khoảng cách hàng trăm km mà không cần xoay anten cơ học, kết hợp với hệ thống định vị GPS và INS (hệ thống định vị quán tính) để đảm bảo độ chính xác cao trong điều hướng.

Thêm nhiều máy bay ném bom Rockwell B-1 Lancer của Không quân Mỹ đã đến căn cứ RAF Fairford ở Gloucestershire. (Nguồn ảnh: PA)

Công nghệ ECM (Electronic Countermeasures) tiên tiến giúp B-1 Lancer chống lại các mối đe dọa từ tên lửa dẫn đường radar, bằng cách phát nhiễu điện tử và mồi bẫy hồng ngoại, tăng khả năng sống sót lên đến 80% trong môi trường tác chiến điện tử.

Hệ thống hiển thị HUD (Head-Up Display) và MFD (Multi-Function Display) trong cabin cho phép phi công theo dõi thông tin thời gian thực, từ dữ liệu mục tiêu đến tình trạng vũ khí, tất cả đều được tích hợp qua mạng dữ liệu bảo mật cao, hỗ trợ kết nối với các nền tảng khác như vệ tinh hoặc máy bay chỉ huy.

Khả năng vũ khí của máy bay ném bom B-1 Lancer thực sự đáng kinh ngạc, với ba khoang chứa bom nội bộ dung lượng tổng cộng 34.019 kg, cho phép mang theo đa dạng loại vũ khí từ bom thông thường JDAM dẫn đường GPS chính xác đến tên lửa hành trình AGM-158 JASSM có tầm bắn 370 km, thậm chí cả bom hạt nhân B61 hoặc B83.

Công nghệ tích hợp vũ khí thông minh cho phép B-1 Lancer thả bom ở độ cao thấp để tránh radar, hoặc tấn công từ xa mà không cần tiếp cận mục tiêu, kết hợp với hệ thống ngắm bắn laser và hồng ngoại để đạt tỷ lệ trúng đích lên đến 95%.

Các nâng cấp gần đây, như tích hợp tên lửa chống tàu sân bay LRASM, đã biến B-1 Lancer thành một nền tảng đa năng, không chỉ dành cho ném bom chiến lược mà còn hỗ trợ các chiến dịch hải quân và không kích chính xác.

Máy bay ném bom B-1 Lancer đại diện cho đỉnh cao của công nghệ hàng không quân sự Mỹ, với thông số kỹ thuật vượt trội giúp nó duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Dù đã phục vụ hơn bốn thập kỷ, các chương trình nâng cấp liên tục như Bomber Task Force đảm bảo B-1 Lancer vẫn là một phần quan trọng của lực lượng không quân, chứng minh rằng sự kết hợp giữa thiết kế thông minh và công nghệ hiện đại có thể tạo nên một "quái vật bầu trời" thực thụ.