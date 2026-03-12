Trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, hệ thống phòng không Sayyad-2 của Iran nổi bật như một biểu tượng của khả năng tự lực quốc phòng, được phát triển từ công nghệ cũ nhưng liên tục cải tiến để đối phó với các mối đe dọa hiện đại như máy bay không người lái và tên lửa hành trình. Với khả năng tích hợp vào các hệ thống lớn hơn, Sayyad-2 không chỉ bảo vệ lãnh thổ Iran mà còn được xuất khẩu sang các đồng minh như Hezbollah, đặt ra câu hỏi về sức mạnh thực sự của nó so với các đối thủ cùng cấp.

Ảnh: Wikipedia

Hệ thống Sayyad-2, hay còn gọi là Hunter-2, là một phần của dòng tên lửa đất đối không tầm trung do Iran tự sản xuất, được công bố lần đầu vào năm 2013.

Nguồn gốc của Sayyad-2 bắt nguồn từ việc đảo ngược kỹ thuật tên lửa RIM-66 Standard Missile (SM-1) của Mỹ, mà Iran đã tiếp cận trước Cách mạng Hồi giáo 1979, kết hợp với một số yếu tố từ tên lửa HQ-2 của Trung Quốc, vốn là bản sao của S-75 Dvina Nga.

Điều này khiến Sayyad-2 trở thành phiên bản nâng cấp từ Sayyad-1, với trọng tâm cải thiện độ chính xác, tầm bắn và khả năng chống tên lửa đạn đạo.

Công nghệ cốt lõi của Sayyad-2 dựa trên động cơ đẩy nhiên liệu rắn, giúp tên lửa đạt tốc độ cao và cơ động tốt hơn so với các hệ thống cũ sử dụng nhiên liệu lỏng.

Hệ thống dẫn đường kết hợp giữa radar bán chủ động và lệnh điều khiển từ mặt đất, cho phép theo dõi mục tiêu ở giai đoạn đầu và chuyển sang tự dẫn ở phần cuối quỹ đạo, tăng khả năng đánh chặn các mục tiêu bay thấp hoặc cơ động.

Bệ phóng của Sayyad-2 thường được thiết kế theo cấu hình 2x2 với 4 ống phóng dạng hộp, tương tự bệ phóng của hệ thống Patriot Mỹ, giúp dễ dàng triển khai trên xe tải hoặc tàu hải quân.

Tên lửa đất đối không Sayyad đặt cạnh hệ thống phòng không Bavar-373. Ảnh: Wikipedia

Về thông số kỹ thuật, Sayyad-2 có tầm bắn hoạt động khoảng 40-45 km theo các nguồn chính thức, dù một số báo cáo chưa xác nhận cho thấy có thể lên đến 60-120 km ở các biến thể nâng cấp; độ cao đánh chặn tối đa đạt 27 km, tốc độ tên lửa lên đến Mach 3.6-4 và đầu đạn phân mảnh nổ mạnh (Frag-HE) với trọng lượng khoảng 74 kg, chứa hàng nghìn mảnh vụn để tối ưu hóa sát thương đối với máy bay và tên lửa.

Biến thể Sayyad-2C, được phát hiện trong tay Hezbollah sau một cuộc không kích năm 2024, mở rộng tầm bắn lên 65-100 km và độ cao 27-30 km, tích hợp vào các hệ thống như Tabas, Khordad-15 hay Ra'ad, chứng tỏ khả năng linh hoạt trong môi trường tác chiến bất đối xứng.

So sánh với các đối thủ cùng phân khúc tầm trung, Sayyad-2 thể hiện sự cân bằng giữa chi phí thấp và hiệu suất thực tế, nhưng vẫn lộ rõ khoảng cách với các hệ thống hiện đại hơn.

Đầu tiên, so với MIM-23 Hawk của Mỹ, một hệ thống phòng không tầm trung được phát triển từ những năm 1960 và vẫn được sử dụng ở nhiều quốc gia như Ukraine, Sayyad-2 có lợi thế về tốc độ và độ cao.

Hawk đạt tầm bắn tối đa khoảng 40-50 km, độ cao 17.7-20 km và tốc độ Mach 2.4, với đầu đạn 74 kg chứa 14.000 mảnh vụn tương tự, nhưng hệ thống dẫn đường bán chủ động của nó đòi hỏi radar chiếu sáng liên tục, dễ bị nhiễu hơn so với sự kết hợp linh hoạt của Sayyad-2.

Hệ thống tên lửa đất đối không Sayad-2 là phiên bản phát triển tiếp theo của dòng Sayad-1. Ảnh: Armyrecognition

Iran thậm chí đã tích hợp một số công nghệ từ Hawk vào Mersad, phiên bản nội địa hóa của Hawk, để nâng cấp Sayyad-2, giúp nó chống chọi tốt hơn với máy bay không người lái, như đã thấy trong các cuộc xung đột gần đây.

Tuy nhiên, Hawk đã được nâng cấp qua các giai đoạn Phase II và III, với khả năng chống tên lửa đạn đạo hạn chế nhưng tích hợp tốt hơn vào mạng lưới NATO, trong khi Sayyad-2 phụ thuộc vào radar nội địa như Matla-ul-Fajr, có thể kém ổn định trong môi trường điện tử phức tạp.

Theo militarnyi.com, tiếp theo, so với S-125 Neva/Pechora của Nga, một hệ thống tầm trung cổ điển với tầm bắn 35 km, độ cao 18 km và tốc độ Mach 3-4, Sayyad-2 vượt trội về phạm vi và khả năng chống nhiễu, nhờ học hỏi từ thiết kế SM-1 Mỹ thay vì hoàn toàn dựa vào công nghệ Liên Xô như S-125.

S-125 nổi tiếng với khả năng đánh chặn mục tiêu bay thấp và đã được nâng cấp ở các phiên bản Pechora-2M, nhưng nặng nề hơn về logistics và dễ bị phát hiện bởi radar hiện đại, trong khi Sayyad-2 lợi dụng tính di động cao từ bệ phóng xe tải để triển khai nhanh chóng.

Hệ thống phòng không Sayyad-2 không phải là hệ thống tiên tiến nhất, nó kém xa Patriot (Mỹ) hay S-400 (Nga) về khả năng đa mục tiêu, nhưng trong phân khúc tầm trung giá rẻ, nó cung cấp giải pháp hiệu quả cho các quốc gia như Iran, nơi ngân sách hạn chế và nhu cầu tự chủ cao, đặc biệt khi đã chứng minh khả năng trong các cuộc thử nghiệm chống UAV và máy bay Israel.