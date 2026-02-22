Ở tuổi 18, Đoàn Minh Anh gây chú ý khi được nhận vai chính trong Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang. Song đằng sau nụ cười rạng rỡ trên thảm đỏ, Đoàn Minh Anh chia sẻ về hành trình trưởng thành không hề bằng phẳng.

Gọi Trường Giang là "ba"

Trong phim Nhà ba tôi một phòng, Đoàn Minh Anh vào vai An - cô gái trẻ mang trong mình ước mơ lớn nhưng phải đối mặt với những ràng buộc gia đình không dễ tháo gỡ.

Chia sẻ với VietNamNet, Đoàn Minh Anh cho biết: "An đại diện cho tuổi trẻ có ước mơ và đam mê, luôn cố gắng dù hoàn cảnh có như thế nào vẫn kiên trì. Với An, tôi có cơ hội được sống chậm lại, quan sát nhiều hơn những cảm xúc rất đời thường, đặc biệt là tình cảm cha con. Đây là một vai diễn mang lại cho tôi nhiều rung động và sự trưởng thành trong cảm xúc".

Đoàn Minh Anh và dàn diễn viên "Nhà ba tôi một phòng" cùng đạo diễn Trường Giang.

Điều khiến Minh Anh xúc động nhất không phải là những cảnh quay kịch tính mà chính là những khoảng lặng. Vai diễn khiến cô nhìn lại mối quan hệ với cha mình theo cách chậm rãi hơn: "Dù không ở chung với cha, tôi nhận ra sự yêu thương đôi khi đến từ những điều rất lặng lẽ và điều quan trọng là biết trân trọng khi còn có thể".

Để có được sự tự nhiên và chân thật trên màn ảnh, Minh Anh may mắn được làm việc cùng đạo diễn Trường Giang - người cô gọi thân mật là "ba Giang". Điều cô học được từ anh chính là sự tự nhiên trong diễn xuất và cách tiết chế cảm xúc cho thật đời.

Trường Giang luôn tạo cảm giác gần gũi, giúp diễn viên trẻ như Minh Anh không bị áp lực. Còn với đạo diễn Victor Vũ - người đã chọn cô vào vai Nga trong Thám tử Kiên trước đó - Minh Anh học được tính kỷ luật, sự chỉn chu và cách đào sâu tâm lý nhân vật. Hai trải nghiệm khác nhau nhưng đều vô cùng quý giá, tạo nên nền tảng diễn xuất vững chắc cho một diễn viên mới 18 tuổi.

Tết xa nhà và cái giá của ước mơ

Với hầu hết mọi người, Tết là thời gian sum họp. Với Đoàn Minh Anh năm nay, Tết là lịch cinetour dày đặc để gặp khán giả khắp cả nước. "Năm nay có lịch cinetour, tôi không thể ở bên gia đình trọn vẹn như mọi năm, đôi lúc cũng chạnh lòng nhưng được đón Tết cùng khán giả và lan tỏa cảm xúc qua bộ phim với cô lại là một kỷ niệm rất đặc biệt và trân quý".

Đoàn Minh Anh không thể ở bên gia đình trọn vẹn như mọi năm vì phải đi cinetour.

Tết trong ký ức tuổi thơ của Minh Anh gắn với những điều giản dị như phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ Tết, chuẩn bị mâm cơm ngày đầu năm. Năm nay dù lịch trình bận, cô vẫn tranh thủ những khoảng trống để về nhà ăn cơm cùng gia đình vì đó luôn là nguồn động lực lớn nhất giúp cô vững bước trên con đường nghệ thuật.

Áp lực không chỉ đến từ lịch làm việc. Ở tuổi 18, đứng trước công chúng với vai chính phim Tết đồng nghĩa với việc chấp nhận cả những ý kiến trái chiều lẫn những kỳ vọng lớn. Minh Anh học được cách bình tĩnh trước dư luận, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân thay vì để tâm quá nhiều đến những bình luận không mang tính xây dựng. Mỗi trải nghiệm, dù khó khăn đến đâu đều giúp cô trưởng thành hơn cả trong nghề lẫn cuộc sống.

Bí mật giữ lửa của cô gái trẻ giữa showbiz

Đằng sau một Đoàn Minh Anh tự tin trên màn ảnh là cô gái biết cách chăm sóc thế giới nội tâm của mình bằng những điều bình thường.

Minh Anh thích đọc sách, đặc biệt là những cuốn về tâm lý và tản văn vì chúng giúp cô lắng lại và hiểu cảm xúc của mình cũng như của nhân vật sâu hơn. Cô tập thể dục mỗi ngày, chỉ 15-20 phút nhưng đủ để cơ thể thả lỏng và đầu óc tái khởi động sau những cảnh quay nặng tâm lý. Những lúc rảnh rỗi, cô nghe nhạc và nấu ăn. Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng mang lại cảm giác an toàn và kết nối.

Điểm tựa lớn nhất của Minh Anh là gia đình, đặc biệt là mẹ và chị gái. Gia đình cô từng lo lắng khi Minh Anh bén duyên với nghệ thuật từ nhỏ qua các dự án quảng cáo và sân khấu và khi quyết định theo đuổi diễn xuất một cách nghiêm túc. Theo thời gian, sự lắng nghe và tôn trọng thay thế cho sự lo lắng. Sự tin tưởng và động viên thầm lặng từ gia đình là điều giúp Minh Anh không lung lay dù có bao nhiêu áp lực từ bên ngoài.

Gia đình Minh Anh từng lo lắng khi con gái muốn theo đuổi nghiệp diễn xuất.

Nhìn lại hành trình, Minh Anh nhớ mãi khoảnh khắc được đạo diễn Victor Vũ lựa chọn vào vai Nga trong Thám tử Kiên như dấu mốc thay đổi tất cả. Đó là lần đầu tiên cô thật sự hiểu diễn xuất không chỉ là công việc mà đó là điều mình muốn theo đuổi lâu dài và nghiêm túc.

Trả lời VietNamNet về quan điểm tình yêu ở tuổi 18, Minh Anh bày tỏ tình yêu lý tưởng với cô là sự tôn trọng, thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành. Tuổi tác hay khoảng cách không phải yếu tố quyết định, quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và cảm giác an toàn khi ở bên nhau cả trong phim lẫn ngoài đời.

Đoàn Minh Anh trong phim "Nhà ba tôi một phòng":

Đoàn Minh Anh sinh năm 2008 tại TPHCM. Từ 7 tuổi, cô đã nổi bật qua hàng loạt quảng cáo lớn và đạt Quán quân Diễn viên nhí năm 2017. 17 tuổi, Minh Anh gây chú ý khi đóng vai Nga trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" của Victor Vũ. Năm 2026, cô đảm nhận vai nữ chính An (con gái nhân vật Trường Giang) trong phim Tết - "Nhà ba tôi một phòng" (2026) và tham gia phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng".

