Giữa những bí ẩn bao trùm lên kho vũ khí của Bình Nhưỡng, xe tăng chủ lực Chonma-216 nổi lên như một biểu tượng cho sự tự cường và đột phá công nghệ đáng kinh ngạc.

Không còn là những cỗ máy thô kệch dựa trên nền tảng cũ kỹ, Chonma-216 đã lột xác thành một nền tảng chiến tranh đa năng, kết hợp giữa tinh hoa cơ khí Liên Xô và tư duy tác chiến độc bản của Triều Tiên.

Bài viết sẽ đi sâu vào những bí mật kỹ thuật nằm dưới lớp giáp thép, giải mã lý do vì sao giới quân sự quốc tế lại đặc biệt quan tâm đến dòng xe tăng này.

Ảnh: wikipedia

Kỹ thuật hỏa lực tích hợp: Khi xe tăng không chỉ biết bắn pháo

Điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Chonma-216 chính là triết lý hỏa lực cộng dồn mà hiếm dòng xe tăng phương Tây nào sở hữu. Vũ khí chính của xe là khẩu pháo nòng trơn cỡ 125mm, một biến thể cải tiến dựa trên công nghệ 2A46 nổi tiếng.

Khẩu pháo này không chỉ dừng lại ở việc bắn các loại đạn xuyên giáp dưới cỡ ổn định bằng cánh đuôi với lõi tungsten có khả năng xuyên thủng giáp xe tăng đối phương ở khoảng cách 2000 mét, mà còn được tích hợp hệ thống nạp đạn tự động giúp giảm kíp chiến đấu và tăng tốc độ bắn lên đáng kể.

Tuy nhiên, điều khiến các chuyên gia quân sự Nga và phương Tây phải chú ý chính là dàn vũ khí phụ cực kỳ đồ sộ được lắp đặt ngay trên tháp pháo.

Thay vì chỉ dựa vào pháo chính, Chonma-216 trang bị cụm ống phóng tên lửa chống tăng điều khiển từ xa Bulsae-5.

Đây là dòng tên lửa có khả năng tấn công đột nóc và xuyên giáp phản ứng nổ, cho phép xe tăng tiêu diệt mục tiêu ở cự ly lên tới 5500 mét, vượt xa tầm bắn hiệu quả của hầu hết các loại pháo xe tăng hiện nay.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hai súng máy hạng nặng và đặc biệt là hệ thống tên lửa phòng không vác vai tích hợp, cho phép kíp xe chủ động đối phó với trực thăng tấn công hoặc máy bay không người lái giá rẻ vốn đang là nỗi khiếp sợ trên chiến trường hiện đại.

Giáp bảo vệ đa tầng và sự trỗi dậy của công nghệ phòng thủ chủ động

Khả năng sống sót của Chonma-216 được xây dựng dựa trên cấu trúc giáp phức hợp nhiều lớp và sự bổ trợ của các công nghệ bảo vệ chủ động thế hệ mới.

Phần thân và tháp pháo của xe được chế tạo từ các lớp thép cường độ cao kết hợp với vật liệu composite và gốm kỹ thuật, giúp phân tán năng lượng của các loại đạn xuyên lõm.

Trên các phiên bản nâng cấp mới nhất của năm 2025, Chonma-216 được phủ kín bởi các khối giáp phản ứng nổ thế hệ mới có thiết kế tương tự như dòng Relikt của Nga.

Các khối giáp này không chỉ bố trí ở mặt trước mà còn bao phủ cả hai bên hông và đặc biệt là phần nóc tháp pháo để chống lại các loại drone tự sát (FPV) và đạn chống tăng tấn công từ trên cao.

Một bước tiến kỹ thuật quan trọng khác là việc tích hợp hệ thống cảnh báo laser và các cảm biến hồng ngoại xung quanh xe.

Khi phát hiện bị đối phương khóa mục tiêu bằng tia laser, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các ống phóng lựu đạn khói đa phổ nhằm che mắt các thiết bị chỉ thị mục tiêu và kính ngắm nhiệt của đối phương.

Điều này biến Chonma-216 thành một mục tiêu cực khó bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh tầm xa và trong môi trường tác chiến đô thị phức tạp.

Xe tăng chiến đấu chủ lực Chonma-2 của Triều Tiên. Ảnh: MW/Armyrecognition.com

Hệ thống điều khiển hỏa lực và năng lực tác chiến kỹ thuật số

Sự hiện đại hóa của Chonma-216 không chỉ nằm ở lớp vỏ thép mà còn ở "bộ não" điều khiển bên trong.

Các nguồn tin từ Nga cho biết Triều Tiên đã thành công trong việc số hóa hệ thống điều khiển hỏa lực trên dòng xe này.

Trưởng xe và pháo thủ được trang bị các màn hình đa năng hiển thị dữ liệu từ hệ thống kính ngắm quang học ban ngày và camera nhiệt ban đêm thế hệ thứ ba.

Hệ thống máy tính đạn đạo của xe có khả năng tự động tính toán các thông số về tốc độ gió, độ ẩm, nhiệt độ nòng pháo và khoảng cách mục tiêu để đưa ra các giải pháp bắn chính xác ngay từ viên đạn đầu tiên khi xe đang di chuyển.

Đặc biệt, việc tích hợp hệ thống quản lý chiến trường kỹ thuật số cho phép các xe tăng Chonma-216 có thể chia sẻ dữ liệu mục tiêu với nhau và với các đơn vị pháo binh hoặc máy bay không người lái trinh sát.

Khả năng kết nối mạng này giúp đơn vị xe tăng duy trì được ưu thế về nhận thức tình huống, cho phép họ phục kích hoặc né tránh các đợt tấn công của đối phương một cách linh hoạt.

Động cơ mạnh mẽ và khả năng cơ động trên địa hình hiểm trở

Để vận hành một cỗ máy bọc thép nặng gần 50 tấn với khối lượng vũ khí khổng lồ, Chonma-216 sở hữu một hệ thống động lực cực kỳ mạnh mẽ.

Xe được trang bị động cơ diesel tăng áp có công suất ước tính lên tới 1200 mã lực, mang lại tỉ số công suất trên trọng lượng vượt trội so với các phiên bản tiền nhiệm.

Hệ thống treo của xe được thiết kế đặc biệt với 6 bánh chịu nặng mỗi bên và các thanh xoắn cường độ cao, cho phép xe duy trì tốc độ cao khi hành tiến trên địa hình đồi núi dốc và lầy lội đặc trưng của bán đảo Triều Tiên.

Việc tối ưu hóa hệ thống truyền động và hộp số giúp xe có khả năng tăng tốc nhanh và linh hoạt trong các tình huống rút lui hoặc chuyển trạng thái tấn công.

Bên cạnh đó, bình nhiên liệu phụ được thiết kế phía sau xe giúp kéo dài tầm hoạt động chiến dịch, đảm bảo khả năng tác chiến liên tục trong nhiều ngày mà không cần tiếp nhiên liệu thường xuyên.

Chonma-216 là minh chứng cho việc Triều Tiên đã làm chủ được những công nghệ lõi trong chế tạo xe tăng hiện đại.