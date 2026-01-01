Ảnh: Global Look Press/Volodymyr Tarasov

Trong bối cảnh xung đột kéo dài với Nga, Ukraine đã chứng minh sức mạnh sáng tạo quân sự bằng cách phát triển Peklo, một hệ thống vũ khí lai giữa máy bay không người lái tự sát và tên lửa hành trình mini, mang lại khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương với độ chính xác cao và chi phí hợp lý.

Ra mắt chính thức vào tháng 12/2024, Peklo không chỉ là biểu tượng của sự tự lực trong công nghệ quốc phòng mà còn là minh chứng cho sự tiến bộ nhanh chóng của ngành công nghiệp vũ khí Ukraine.

Peklo, hay còn gọi là ‘địa ngục’ trong tiếng Ukraine, được thiết kế như một loại loitering munition, kết hợp tính linh hoạt của drone kamikaze với sức mạnh của tên lửa hành trình.

Vũ khí này sử dụng động cơ phản lực turbojet, cho phép đạt tốc độ tối đa lên đến 700 km/h, giúp nó di chuyển nhanh chóng và khó bị phát hiện bởi hệ thống phòng không đối phương.

Với tầm bắn ấn tượng đạt 700km, Peklo vượt trội hơn nhiều hệ thống tên lửa do phương Tây cung cấp như ATACMS, vốn chỉ có tầm bắn khoảng 300km, mở ra khả năng tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ đối phương mà không cần mạo hiểm lực lượng mặt đất.

Động cơ phản lực không chỉ mang lại tốc độ cao mà còn đảm bảo khả năng bay ổn định ở độ cao thấp, tận dụng địa hình để tránh radar, đồng thời tích hợp hệ thống dẫn đường tiên tiến dựa trên GPS và quán tính, cho phép điều chỉnh đường bay thời gian thực và thực hiện các cuộc tấn công chính xác.

Kể từ cuối năm 2024, sản xuất Peklo đã tăng tốc mạnh mẽ, với gần 100 đơn vị đã được chế tạo và sản xuất hàng loạt đang được đẩy mạnh. (Nguồn ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

Về mặt cấu trúc, Peklo được xây dựng với thân máy bay gọn nhẹ, dài khoảng 3-4 mét theo ước tính từ các hình ảnh công bố, sử dụng vật liệu composite để giảm trọng lượng và tăng khả năng tàng hình trước radar.

Đầu đạn của nó chưa được tiết lộ chi tiết vì lý do bảo mật, nhưng các nguồn tin cho biết nó mang theo lượng thuốc nổ đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu như kho vũ khí, trung tâm chỉ huy hoặc cơ sở hạ tầng năng lượng, với sức công phá tương đương một số loại tên lửa hành trình Nga nhưng ở mức chi phí thấp hơn đáng kể.

Quá trình phát triển Peklo bắt nguồn từ kinh nghiệm thực chiến của Ukraine với các drone tự sản xuất như Palianytsia, nhưng được nâng cấp với động cơ jet để tăng tầm xa và tốc độ, giúp nó hoạt động như một ‘tên lửa drone’, có thể bay lượn chờ đợi mục tiêu trước khi lao xuống tấn công.

Sản xuất hàng loạt bắt đầu từ đầu năm 2025, với các nhà máy ở Ukraine đã cung cấp lô đầu tiên cho lực lượng vũ trang, chứng tỏ khả năng mở rộng nhanh chóng nhờ chuỗi cung ứng nội địa và công nghệ in 3D cho một số linh kiện.

Công nghệ cốt lõi của Peklo nằm ở hệ thống điều khiển tự động hóa cao, cho phép tích hợp với mạng lưới tình báo drone khác để nhận dữ liệu mục tiêu thời gian thực, từ đó tối ưu hóa đường bay và tránh các khu vực phòng thủ dày đặc.

Tốc độ 700 km/h không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu mà còn làm khó khăn hóa việc đánh chặn, đặc biệt khi kết hợp với khả năng bay ở độ cao dưới 100 mét.

Những hàng tên lửa drone Peklo được trưng bày. Nguồn ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Peklo đại diện cho sự chuyển mình của Ukraine từ một quốc gia phụ thuộc vũ khí nhập khẩu sang nhà sản xuất công nghệ cao, với trọng tâm vào tính kinh tế và linh hoạt.

Vũ khí này không chỉ nâng cao khả năng tấn công tầm xa mà còn mở đường cho các phát triển tương lai, như tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa hoàn toàn quá trình săn mục tiêu.

Với sản xuất dự kiến tăng lên hàng nghìn đơn vị mỗi tháng vào năm 2026, Peklo có thể trở thành yếu tố then chốt trong việc cân bằng cán cân xung đột, chứng tỏ rằng công nghệ drone lai đang định hình lại tác chiến hiện đại.