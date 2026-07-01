Như VietNamNet đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất Kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố bị can Phó Đức Nam (Mr Pips) và bạn gái là Nguyễn Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Theo tài liệu điều tra bổ sung, bạn gái Phó Đức Nam có hành vi đồng phạm giúp bạn trai rửa tiền tổng số hơn 384 tỷ đồng. Tâm được Phó Đức Nam giao quản lý tiền, tài sản của mình. Hai người bàn bạc, thống nhất sử dụng tiền do Nam phạm tội mà có mua tài sản; tham gia phối hợp với người nhà của Nam sử dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty TNHH bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest để mua, bán 15 bất động sản với tổng giá trị hơn 218 tỷ đồng tại TPHCM, Hà Nội.

Cơ quan điều tra (CQĐT) xác định, Tâm còn sử dụng hơn 25 tỷ đồng của bạn trai để mua 1 triệu USD; đưa hơn 141 tỷ đồng tiền mặt để bạn trai mua vàng.

Mr Pips khoe tiền bạc, sự giàu có trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Khám xét nhà bạn gái Phó Đức Nam, thu giữ số tài sản lớn

Quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, CQĐT thu giữ hơn 44 tỷ đồng, hơn 1,7 triệu USD, 67.744 đô la Singapore, 17.200 Dirham (tiền Dubai), 2.359 Ringgit (tiền Malaysia), 22.960 Rupee (tiền Ấn Độ), 6.810 Baht (tiền Thái Lan), 10.435 Lira (tiền Thổ Nhĩ Kỳ), 30.855 Nhân dân tệ, 231.300 Riel (tiền Campuchia) cùng một số đồng tiền xu các nước khác.

Kết quả điều tra xác định được, chủ sở hữu số tiền trên là của Phó Đức Nam.

Đối với đồ vật, tài sản là vàng, quá trình khám xét chỗ ở của bạn gái Phó Đức Nam, CQĐT thu giữ được hơn 585 miếng kim loại vàng các kích cỡ, hình khối khác nhau cùng nhiều tài sản là trang sức, đá quý như: dây chuyền, vòng tay, nhẫn, hoa tai.

Kết quả trưng cầu giám định xác định số vàng thu giữ của bạn gái Phó Đức Nam vào ngày 30/10/2024 gồm dây chuyền và vàng miếng, có tổng giá trị hơn 222 tỷ đồng.

Quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tâm, CQĐT còn thu giữ tổng số 60 chiếc đồng hồ của Phó Đức Nam và bạn gái. Trong đó có 43 chiếc đồng hồ Nam mua để dùng. Những chiếc đồng hồ đắt tiền này có thương hiệu như: Hublot, Louis Vuitton, Patek Philippe, Richard Mille…

Có 5 chiếc đồng hồ Mr Pips khai được bạn bè, người quen tặng; 11 chiếc đồng hồ Nguyễn Thanh Tâm được Nam và bạn bè tặng. Có 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Cartier Tâm khai tự mua bằng tiền của mình.

Đối với tài sản là phụ kiện thời trang, quá trình khám xét chỗ ở của bạn gái Phó Đức Nam, CQĐT thu giữ tổng số 33 chiếc túi xách, 3 chiếc ví. Kết quả điều tra xác định, có 28 chiếc túi xách là tài sản do Phó Đức Nam và bạn bè mua tặng Nguyễn Thanh Tâm.

Trong đó có nhiều chiếc túi hàng hiệu đắt tiền như: Burberry, Bvlgari, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, Balenciaga, Dior, Jimmy Choo.

Theo lời khai của Tâm, trong số 33 chiếc túi kể trên, chị ta tự mua 5 chiếc túi xách bằng tiền của mình. Có 2 chiếc ví nhãn hiệu Chanel, Louis Vuitton Tâm tự mua, 1 chiếc ví Louis Vuitton được người khác tặng.

Tại nhà bạn gái Phó Đức Nam, CQĐT còn thu giữ hợp đồng mua bán xe ô tô Porsche Panamera, bản phô tô công chứng sổ đỏ mang tên Phó Đức Nam đối với nhiều bất động sản.

CQĐT xác định Nguyễn Thanh Tâm sở hữu 5 bất động sản ở Tây Ninh, được bạn trai cho đứng tên 7 bất động sản.

Kết luận điều tra cho thấy, Phó Đức Nam cũng cho bạn gái và một người khác có tên Nguyễn Thanh Phong tiền để mua 2 chiếc xe ô tô gồm: 1 chiếc Porsche Taycan Turbo S và 1 chiếc Volvo XC90.