Ngày 22/7, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Trung (SN 1970, ở Hà Nội) mức án 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi phạm tội, ông Trung công tác tại một đơn vị thuộc Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường, đến tháng 4/2025 thì nghỉ hưu.

Khoảng tháng 5/2020, ông Trung có khoản nợ cá nhân nên khi anh M. (SN 1975, ở phường Long Biên, Hà Nội) đặt vấn đề nhờ xin chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích hơn 500m2 tại phường Long Biên, Hà Nội thì cựu cán bộ nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của anh M.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trung khai, từng là cán bộ Văn phòng Quốc hội. Thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo nghĩ, với các mối quan hệ của mình, hoàn toàn có thể giúp anh M. “chạy sổ đỏ” nên đã nhận lời.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Bị cáo hứa sẽ giúp anh M. làm được sổ đỏ trong vòng 2 tháng với giá 2 tỷ đồng, ứng trước 850 triệu đồng. Khi nào anh M. nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chuyển nốt cho ông Trung số tiền còn lại.

Vẫn theo lời khai của ông Trung, ngày 8/5/2020, sau khi nhận tiền ứng trước, bị cáo hứa hẹn sau 2 tháng không làm xong sổ đỏ sẽ trả lại tiền cho anh M.

Tuy nhiên, sau khi cầm tiền của người bị hại, cựu cán bộ không thực hiện cam kết mà dùng để trả nợ. Đến hẹn vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, anh M. đòi tiền nhưng ông Trung không trả nên đã tìm đến tận nhà ông Trung để đòi tiền.

Thay chồng thực hiện thỏa thuận và cái kết không êm đẹp

Cáo buộc thể hiện, tại nhà ông Trung, anh M. gặp vợ ông Trung là bà Phan Hồng Nga (SN 1975). Anh M. kể lại sự việc cho bà Nga biết. Sau đó, bà Nga đã liên hệ với bạn học là Trần Phi Lương nhờ xử lý giúp việc này.

Sau khi người tên Lương nói có quan hệ quen biết với lãnh đạo UBND quận Long Biên (cũ), có thể giải quyết được việc của anh Minh thì bà Nga thay chồng tiếp tục thỏa thuận với anh M. để đứng ra chịu trách nhiệm “chạy sổ đỏ” cho anh M.

Theo lời bà Nga, tổng chi phí vẫn là 2 tỷ đồng, nhưng bà yêu cầu anh M. phải chuyển tiếp 1,15 tỷ đồng và anh M. đã đồng ý. Trong các ngày 17/12/2020 và 25/1/2021, anh M. đã đưa tiền mặt với tổng số 1,15 tỷ đồng cho bà Nga.

Sau khi nhận tiền của anh M., bà Nga đưa tiền cho người tên Lương, tổng số tiền là 1,324 tỷ đồng để chi phí làm thủ tục cho thửa đất của anh M. Tuy nhiên, đến thời hạn cam kết, bà Nga liên hệ thì người tên Lương bảo thủ tục chưa xong, hẹn thêm thời gian.

Đến tháng 11/2022, bà Nga không liên lạc được với người tên Lương. Quá trình điều tra, công an đã xác minh người tên Trần Phi Lương và xác định, người này đang bị Công an quận Hoàn Kiếm (cũ) và Công an huyện Sóc Sơn (cũ) truy tìm do bị tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CQĐT đã ra quyết định truy tìm Trần Phi Lương nhưng chưa có kết quả. CQĐT tách hành vi của bà Nga và Trần Phi Lương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tại tòa, anh M. xác nhận lời khai của bị cáo là chính xác và cho hay đã được nhận lại đủ 2 tỷ đồng. Người bị hại xin HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, để ông Trung có cơ hội sớm trở về với gia đình.