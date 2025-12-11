Xem nhanh:
Cách làm chân gà sả tắc đơn giản, ngon khó cưỡng

Chân gà sả tắc là một trong những món ngon từ chân gà được nhiều người Việt yêu thích, vừa như một món ăn vặt lạ miệng, vừa thích hợp để nhậu lai rai trong những buổi sum họp cùng bạn bè, gia đình, đồng nghiệp.

Chân gà sả tắc là món ăn vặt quen thuộc, dễ làm và rất ngon miệng. Ảnh: Thu Thủy

Với món này, bạn có thể sử dụng nguyên liệu là chân gà nguyên xương hoặc chân gà đã rút xương đều ngon. Phần thịt chân gà ăn giòn giòn, thấm đượm vị chua cay và ngọt, hấp dẫn cả trẻ em lẫn người lớn.

Cách làm chân gà xốt Thái chua cay, ngon chuẩn vị

Chân gà xốt Thái cũng là món ăn vặt được nhiều gia đình Việt ưa chuộng, thường xuyên chế biến để cải thiện bữa cơm hàng ngày.

Món chân gà xốt Thái hấp dẫn với vị chua cay mặn ngọt, kết hợp xoài xanh hoặc cóc non. Ảnh: Minh Thủy

Món ăn này ngon, giòn sần sật. Chân gà được ngâm trong xốt Thái chua cay mặn ngọt, kết hợp hoàn hảo với hương vị tươi mát từ chanh, ớt và nước mắm, thích hợp để nhâm nhi với bia hoặc làm món khai vị hấp dẫn.

Cách làm chân gà rang muối đậm đà, ngon khó cưỡng

Chân gà rang muối là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt. Khi ăn, mọi người sẽ cảm nhận được chân gà có vỏ ngoài giòn, bên trong mềm và đượm mùi thơm của sả, kết hợp chút mằn mặn đậm đà của lớp muối rang bên ngoài.

Bạn có thể chọn chân gà nguyên xương hoặc rút xương để rang muối, đều ngon. Ảnh: Diễm Hương, Thanh Huệ

Hai loại nước chấm phù hợp để ăn kèm với chân gà rang muối là nước chấm với tiêu và chanh tươi hoặc nước chấm chua ngọt. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tương ớt hoặc tương cà kết hợp với nước cốt chanh tươi để làm dậy vị của món ăn.

Cách làm món chân gà chiên mắm tỏi thơm ngon 

Ngoài các món quen thuộc như chân gà sả tắc, chân gà rang muối…, chân gà chiên mắm tỏi cũng là món ăn vặt yêu thích của nhiều cô nàng, thậm chí còn được cánh mày râu ưa chuộng khi đi nhậu.

Món này không nhiều thịt nhưng lớp da lại giòn và thấm vị mắm tỏi.

Món chân gà chiên mắm tỏi có cách làm khá đơn giản, ăn lại ngon, giòn, đậm đà. Ảnh: Thanh Nhan

Cách làm chân gà chiên mắm tỏi cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần áp dụng theo công thức và một số bí quyết nhỏ dưới đây là có ngay món ngon như ngoài hàng, chiêu đãi cả nhà cùng thưởng thức.

Cách làm món nộm chân gà rút xương đơn giản

Nộm chân gà rút xương là món ăn có độ dai giòn sần sật, kết hợp vị chua cay mặn ngọt với rau củ thanh mát như cà rốt, dưa chuột, hành tây/xoài xanh và nước mắm chua ngọt, tỏi ớt.

Món nộm chân gà được ưa chuộng trong các dịp đám cưới, giỗ chạp hoặc trong những bữa tiệc tùng ngày Tết nhờ công dụng giải nhiệt, giải ngấy. Ảnh: Diễm Hương

Món này không chỉ ngon, dễ chế biến mà còn có độ thanh mát nên thích hợp làm món khai vị hoặc nhậu lai rai, giúp giải ngán hiệu quả. Đây cũng là món ngon có thể thưởng thức quanh năm, đặc biệt được ưa chuộng vào dịp Tết.

