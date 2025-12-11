Chân gà sả tắc là một trong những món ngon từ chân gà được nhiều người Việt yêu thích, vừa như một món ăn vặt lạ miệng, vừa thích hợp để nhậu lai rai trong những buổi sum họp cùng bạn bè, gia đình, đồng nghiệp.
Với món này, bạn có thể sử dụng nguyên liệu là chân gà nguyên xương hoặc chân gà đã rút xương đều ngon. Phần thịt chân gà ăn giòn giòn, thấm đượm vị chua cay và ngọt, hấp dẫn cả trẻ em lẫn người lớn.
Chân gà xốt Thái cũng là món ăn vặt được nhiều gia đình Việt ưa chuộng, thường xuyên chế biến để cải thiện bữa cơm hàng ngày.
Món ăn này ngon, giòn sần sật. Chân gà được ngâm trong xốt Thái chua cay mặn ngọt, kết hợp hoàn hảo với hương vị tươi mát từ chanh, ớt và nước mắm, thích hợp để nhâm nhi với bia hoặc làm món khai vị hấp dẫn.
Chân gà rang muối là món ăn khoái khẩu của nhiều người Việt. Khi ăn, mọi người sẽ cảm nhận được chân gà có vỏ ngoài giòn, bên trong mềm và đượm mùi thơm của sả, kết hợp chút mằn mặn đậm đà của lớp muối rang bên ngoài.
Hai loại nước chấm phù hợp để ăn kèm với chân gà rang muối là nước chấm với tiêu và chanh tươi hoặc nước chấm chua ngọt. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng tương ớt hoặc tương cà kết hợp với nước cốt chanh tươi để làm dậy vị của món ăn.
Ngoài các món quen thuộc như chân gà sả tắc, chân gà rang muối…, chân gà chiên mắm tỏi cũng là món ăn vặt yêu thích của nhiều cô nàng, thậm chí còn được cánh mày râu ưa chuộng khi đi nhậu.
Món này không nhiều thịt nhưng lớp da lại giòn và thấm vị mắm tỏi.
Cách làm chân gà chiên mắm tỏi cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần áp dụng theo công thức và một số bí quyết nhỏ dưới đây là có ngay món ngon như ngoài hàng, chiêu đãi cả nhà cùng thưởng thức.
Xem ngay: Cách làm món chân gà chiên mắm tỏi thơm ngon cho cả nhà nhâm nhi
Nộm chân gà rút xương là món ăn có độ dai giòn sần sật, kết hợp vị chua cay mặn ngọt với rau củ thanh mát như cà rốt, dưa chuột, hành tây/xoài xanh và nước mắm chua ngọt, tỏi ớt.
Món này không chỉ ngon, dễ chế biến mà còn có độ thanh mát nên thích hợp làm món khai vị hoặc nhậu lai rai, giúp giải ngán hiệu quả. Đây cũng là món ngon có thể thưởng thức quanh năm, đặc biệt được ưa chuộng vào dịp Tết.