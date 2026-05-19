Quan sát bên ngoài
Khi quan sát bằng mắt thường, nếu thấy chân gà khá to, căng phồng, kích thước đều nhau và lớp da không bị nhăn thì bạn không nên mua. Vì đây có thể là chân gà đã bị bơm nước.
Bạn cũng đừng chọn chân gà bị dập nát hay lớp da bị trầy xước và đặc biệt tránh mua chân gà có xuất hiện các dị tật, nổi cục u hay máu tụ vì loại này có thể là chân từ gà bệnh, không đảm bảo an toàn.
Kiểm tra độ co giãn ở khớp chân
Chân gà tươi ngon thường có 4 ngón cong hướng vào bên trong, khi ấn mạnh thì mới căng phồng ra. Đối với chân gà ngâm nước, các ngón thường có dấu hiệu như chân căng phồng tách xa nhau, xòe rộng và các khớp không còn linh hoạt.
Quan sát màu sắc
Chân gà tươi ngon thường có màu trắng phớt hồng tự nhiên, phần xương bên trong còn đỏ. Bạn không nên chọn những chân gà có màu sắc lạ, xuất hiện các đốm đỏ, xanh tím hay ngả vàng.
Sờ vào chân gà
Bạn cũng có thể kiểm tra xem chân gà tươi ngon hay không bằng cách sờ vào. Nếu chân gà không bị nhớt hoặc ẩm ướt ở tay, cầm lên có cảm giác chắc tay, lớp da săn chắc và đàn hồi tốt thì đó là chân gà còn tươi mới.
Ngược lại, nếu ấn vào có cảm giác bùng nhùng như có túi khí bên trong hoặc lớp da bị chảy tuột thì đó là chân gà đã bị bảo quản đông lạnh lâu ngày.
Nhìn chung, để chọn chân gà ngon, bạn nên đi chợ từ sáng sớm và hỏi mua, đặt hàng ở những nơi uy tín hoặc người quen biết.
Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, thời gian luộc chân gà thường tốn khoảng 8-10 phút kể từ khi nước sôi (tùy số lượng và kích thước).
Bên cạnh đó, chân gà công nghiệp thường luộc nhanh chín hơn chân gà ta.
Đầu tiên, chân gà mua về phải được sơ chế kỹ bằng cách cắt bỏ phần móng nhọn, sau đó rửa với nước muối pha loãng hoặc giấm/rượu/gừng để khử mùi hôi đặc trưng.
Bạn cũng cần làm sạch phần màng bám còn sót lại ở chân gà, sau đó rửa sạch với nước, để ráo.
Nước luộc chân gà nên cho thêm chút nguyên liệu như gừng/sả đập dập, lá chanh và muối để món ăn thơm ngon và đậm đà hơn.
Khi luộc, bạn chú ý dùng lượng nước vừa đủ ngập hết phần chân gà và chờ nước sôi mới cho chân gà vào. Bạn không nên cho chân gà từ khi nước nguội vì khó canh thời gian và dễ làm chân gà bị tróc da, nứt.
Chân gà luộc chín thì vớt ra, ngâm ngay vào nước lạnh hoặc nước đá, có thể cho thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc giấm. Cách làm này giúp chân gà luộc không bị thâm, giữ được độ giòn và phần da không bị mềm, nứt.