Cách chọn chân gà

Quan sát bên ngoài

Khi quan sát bằng mắt thường, nếu thấy chân gà khá to, căng phồng, kích thước đều nhau và lớp da không bị nhăn thì bạn không nên mua. Vì đây có thể là chân gà đã bị bơm nước.

Bạn cũng đừng chọn chân gà bị dập nát hay lớp da bị trầy xước và đặc biệt tránh mua chân gà có xuất hiện các dị tật, nổi cục u hay máu tụ vì loại này có thể là chân từ gà bệnh, không đảm bảo an toàn.

Kiểm tra độ co giãn ở khớp chân

Chân gà tươi ngon thường có 4 ngón cong hướng vào bên trong, khi ấn mạnh thì mới căng phồng ra. Đối với chân gà ngâm nước, các ngón thường có dấu hiệu như chân căng phồng tách xa nhau, xòe rộng và các khớp không còn linh hoạt.

Quan sát màu sắc

Chân gà tươi ngon thường có màu trắng phớt hồng tự nhiên, phần xương bên trong còn đỏ. Bạn không nên chọn những chân gà có màu sắc lạ, xuất hiện các đốm đỏ, xanh tím hay ngả vàng.

Sờ vào chân gà

Bạn cũng có thể kiểm tra xem chân gà tươi ngon hay không bằng cách sờ vào. Nếu chân gà không bị nhớt hoặc ẩm ướt ở tay, cầm lên có cảm giác chắc tay, lớp da săn chắc và đàn hồi tốt thì đó là chân gà còn tươi mới.

Ngược lại, nếu ấn vào có cảm giác bùng nhùng như có túi khí bên trong hoặc lớp da bị chảy tuột thì đó là chân gà đã bị bảo quản đông lạnh lâu ngày.

Nhìn chung, để chọn chân gà ngon, bạn nên đi chợ từ sáng sớm và hỏi mua, đặt hàng ở những nơi uy tín hoặc người quen biết.