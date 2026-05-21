Mua nhà “không gồng” nhờ thanh toán được chia nhỏ

Dữ liệu từ Numbeo 2026 cho thấy chỉ số giá nhà trên thu nhập (Price to Income Ratio) của TP.HCM vào khoảng 32 lần, đồng nghĩa một hộ gia đình có thể mất hơn 30 năm thu nhập mới mua được nhà, nhưng với điều kiện không chi tiêu cho các nhu cầu khác.

Thực tế này đặt ra bài toán nan giải cho người mua nhà. Nhiều người dù có thu nhập ổn định vẫn lựa chọn trì hoãn, bởi việc dồn toàn bộ nguồn lực cho nhà ở đồng nghĩa với việc phải thu hẹp các nhu cầu thiết yếu khác trong cuộc sống.

Rào cản tài chính lớn nhất của người mua là khoản vốn ban đầu quá lớn, trong khi áp lực thanh toán định kỳ vẫn song hành với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại đô thị.

Cũng từ tâm lý đó, người mua hiện nay quan tâm nhiều hơn đến các dự án được thiết kế chính sách tài chính “dễ thở”, chia nhỏ áp lực theo thu nhập hàng tháng. Đó cũng là hướng tiếp cận mà dự án Solaria Rise tại đại đô thị tích hợp Waterpoint đang triển khai. Với căn hộ giá từ 1,45 tỷ đồng, người mua chỉ cần thanh toán 10% để ký hợp đồng mua bán, ngân hàng cho vay đến 65% giá trị căn hộ nên không chịu áp lực lớn về dòng vốn tự có ngay từ đầu.

Solaria Rise triển khai chính sách “mua nhà bằng lương tháng”, thanh toán chỉ 0,5% giá trị căn hộ mỗi tháng.

Đặc biệt, khoản thanh toán theo tiến độ chỉ 0,5%/tháng, tương đương khoảng 8 triệu đồng/tháng, kéo dài đến thời điểm bàn giao vào quý III/2027. Với gia đình trẻ với thu nhập khoảng 20 triệu đồng/tháng, chính sách này giúp họ còn dư địa cho chi phí thiết yếu như sinh hoạt, học phí cho con, chăm sóc sức khỏe hay dự phòng tài chính.

Cộng hưởng ưu đãi lãi suất đến 15 tháng sau bàn giao, người mua cũng có thêm thời gian thích nghi với cuộc sống mới.

An cư “nhẹ ví” trong đại đô thị tích hợp Waterpoint

Nếu giai đoạn mua nhà là bài toán dòng tiền, thì thời điểm an cư sau bàn giao là bài toán chi phí vận hành, sinh hoạt dài hạn. Với nhóm mua ở thực, tối ưu chi phí sinh hoạt bắt đầu từ khoản chi cụ thể như tiền điện, nước, di chuyển, học hành cho con và chi phí duy trì sức khỏe thể chất, tinh thần.

Solaria Rise đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE.

Tại Solaria Rise, lời giải này được tìm thấy thông qua kiến trúc và cách thiết kế theo hướng tối ưu chi phí dài hạn. Chứng chỉ xanh EDGE cùng thiết kế căn hộ rộng mở, chú trọng ánh sáng tự nhiên, thông gió và hiệu quả sử dụng năng lượng giúp giảm áp lực vận hành về lâu dài. Những khoản tiết kiệm từ điện, nước có thể không quá lớn trong từng tháng, nhưng khi được tích lũy qua nhiều năm an cư, đây là lợi ích thực tế với gia đình, người trẻ đang cần kiểm soát ngân sách sống.

Không chỉ chi phí vận hành căn hộ, Solaria Rise còn mở rộng bài toán sống cân bằng ra toàn bộ môi trường đô thị. Bên cạnh chuỗi tiện ích nội khu như hồ bơi, khu BBQ, khu thương mại,… cư dân có thể tiếp cận công viên, mảng xanh, khu thể thao, tiện ích cộng đồng, trường học và không gian vui chơi quy mô hàng chục hecta ngay trong đại đô thị Waterpoint. Nhờ đó, cư dân không phải đi xa để tìm nơi vui chơi cho con, không cần thường xuyên chi thêm cho hoạt động cuối tuần bên ngoài, đồng thời giảm bớt thời gian dành cho việc di chuyển.

Tiện ích đa lớp và vị trí tâm điểm kết nối là ưu thế của Solaria Rise.

Đại đô thị tích hợp này còn bố trí hệ thống xe bus miễn phí, kết nối trực tiếp đến các khu vực trung tâm TP.HCM, giúp cư dân giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân và tiết kiệm chi phí xăng xe, đặc biệt giảm áp lực đi lại mỗi ngày.

Mở rộng ra, dự án còn sở hữu lợi thế lớn khi kết nối liên vùng qua cao tốc TP.HCM - Trung Lương, Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành, giúp rút ngắn kết nối giữa khu vực phía Tây thành phố, lõi nội đô và các đô thị vệ tinh khác khi hạ tầng hoàn thiện.

Với Solaria Rise, người mua không cần đánh đổi chất lượng sống để phù hợp với bài toán tài chính.

Nếu chính sách ưu đãi của Solaria Rise biến việc mua nhà thành một kế hoạch tài chính có thể kiểm soát; thì chất lượng sống và chi phí sinh hoạt được tối ưu sau khi nhận nhà chính là nền tảng để người mua ở thực an cư lâu dài, tích lũy cho tương lai mà không phải đánh đổi chất lượng sống hiện tại.

Chương trình "Đặc quyền giao dịch nhóm" dành cho khách hàng mua căn hộ Solaria Rise với ưu đãi lũy tiến: 1% cho nhóm mua 2 sản phẩm; 1,5% cho nhóm từ 3-4 sản phẩm; 2% với nhóm trên 5 sản phẩm. Chương trình áp dụng cùng gói "Chill Resort - Chạm Smart Home" với ưu đãi 1%, chính sách "mua nhà bằng lương tháng" thiết thực, cùng ưu đãi 1% cho khách hàng tại khu vực Nam Sài Gòn và Tây Ninh.

(Nguồn: Nam Long)