Suýt mất mạng khi đi dạo biển bất ngờ gặp sóng lớn. Ảnh: SCMP

Người đàn ông họ Qin (39 tuổi) đến từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây gặp nạn khi đang dạo bộ trên một bãi biển ở Hải Khẩu, Hải Nam (Trung Quốc).

Anh cho biết trong lúc đi dọc bờ biển, anh bất ngờ bị những con sóng lớn cuốn ra xa. Không biết bơi và không mang theo bất kỳ thiết bị cứu sinh nào, anh nhanh chóng rơi vào tình thế nguy hiểm. Điện thoại di động cũng bị nước cuốn mất, khiến anh hoàn toàn mất khả năng liên lạc để cầu cứu.

Anh Qin buộc phải cởi bỏ quần dài, giày dép, đồng hồ và nhẫn để giảm trọng lượng cơ thể, cố gắng nổi trên mặt nước càng lâu càng tốt, SCMP đưa tin ngày 10/6.

May mắn đến vào ngày hôm sau, khi anh phát hiện một chiếc phao nổi và lập tức bám vào chiếc phao này.

Những ngày sau đó, nhiều tàu thuyền qua lại trong tầm mắt, nhưng không ai phát hiện ra anh.

Trong cơn đói và khát kéo dài, anh Qin bắt những con cua nhỏ bám quanh phao để ăn sống. Anh đã ăn khoảng 80 con cua nhằm duy trì sự sống.

Việc thiếu nước, thiếu dinh dưỡng và phơi nắng liên tục khiến cơ thể suy kiệt nghiêm trọng, các triệu chứng mê sảng và ảo giác bắt đầu xuất hiện.

Đến ngày thứ 7, anh Qin được 2 ngư dân phát hiện. Họ đưa cho anh một cây gỗ để bám vào và kéo lên thuyền.

"Anh đã ở cùng chúng tôi rồi, sẽ không sao đâu", 2 ngư dân liên tục trấn an anh Qin.

Sau khi đưa anh lên thuyền, họ giúp anh vệ sinh cơ thể, thay quần áo khô, cho uống nước và không ngừng trò chuyện trong suốt hành trình trở về bờ nhằm giữ anh tỉnh táo.

Các ngư dân cũng phát hiện nhiều vùng da trên cơ thể anh bị tổn thương nghiêm trọng do phơi nắng kéo dài, một số vết thương đã bắt đầu chảy mủ.

Anh Qin được cứu sống sau 7 ngày lênh đênh trên biển. Ảnh: SCMP

Ngay khi cập bến, anh Qin được đưa thẳng đến bệnh viện cấp cứu.

Chia sẻ sau khi qua cơn nguy kịch, người đàn ông xúc động nói: "Trong suốt thời gian lênh đênh trên biển, tôi luôn tự nhủ rằng mình không thể chết một cách lặng lẽ như thế".

Anh cũng bày tỏ mong muốn được gặp lại 2 ân nhân đã cứu sống mình để trực tiếp gửi lời cảm ơn.

Theo các bác sĩ điều trị, khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, da bị viêm loét trên diện rộng và hệ tiêu hóa bị tổn thương. Nguyên nhân có thể liên quan đến việc ăn cua sống trong nhiều ngày liên tiếp.

"Tuy nhiên, nếu không ăn những con cua đó, rất có thể anh ấy đã không thể sống sót đến lúc được cứu", một bác sĩ cho biết.

Sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe của anh hiện đã ổn định.