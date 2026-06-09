Một chiếc máy bay Aurigny ATR 72 tại sân bay Guernsey. Ảnh: People

Sự việc xảy ra trên chuyến bay GR678 của hãng hàng không Aurigny, khởi hành từ đảo Guernsey đến thành phố Manchester (Anh).

Trong quá trình bay, phi hành đoàn phát hiện kính chắn gió của máy bay xuất hiện vết nứt. Để bảo đảm an toàn, tổ lái đã quyết định chuyển hướng và thực hiện hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Southampton, theo đúng quy trình khai thác tiêu chuẩn, People đưa tin ngày 8/6.

"Phi hành đoàn đã thực hiện một cuộc hạ cánh khẩn cấp phòng ngừa sau khi phát hiện kính chắn gió bị nứt trong lúc bay. Tất cả hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn và sức khỏe ổn định", đại diện Aurigny cho biết.

Chiếc máy bay gặp sự cố là ATR 72, dòng máy bay thường được sử dụng trên các chặng bay ngắn. Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, máy bay cất cánh từ sân bay Guernsey lúc khoảng 17h18 theo giờ địa phương. Sau khoảng 50 phút bay, máy bay đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Southampton.

Để giảm thiểu ảnh hưởng đến hành khách, Aurigny đã bố trí xe khách đưa toàn bộ hành khách từ Southampton đến Manchester.

Aurigny là hãng hàng không khu vực có trụ sở tại Guernsey, khai thác các đường bay kết nối đảo với nhiều thành phố tại Anh và Pháp.

Trước đó, một chuyến bay của hãng hàng không Southwest Airlines tại Mỹ cũng phải chuyển hướng hạ cánh sau khi kính chắn gió của chiếc Boeing 737 bị nứt ở độ cao khoảng 11.300m. Vụ việc xảy ra trên chuyến bay số 2665 từ Albuquerque, bang New Mexico đến Baltimore, bang Maryland, buộc máy bay phải đáp xuống sân bay quốc tế Tulsa để kiểm tra kỹ thuật.