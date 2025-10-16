Chiều 16/10, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định, Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng (phải) chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: ĐQ

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết, đồng thời đề nghị Ban chấp hành, Ban Thường vụ, lãnh đạo các cấp, ngành trong toàn tỉnh Đắk Lắk phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ, đồng hành cùng ông Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục đưa tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong thời gian tới...

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cho hay, Đắk Lắk là địa phương có vị trí chiến lược về quốc phòng an ninh, cùng với truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời, nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thiên nhiên hùng vĩ và con người cần cù, nhân ái.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: G.X

Ông Lương Nguyễn Minh Triết hứa sẽ nỗ lực hết mình, không ngừng học tập và trách nhiệm với công việc, kế thừa thành quả của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm của Đắk Lắk và Phú Yên (cũ). Đồng thời, cam kết phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (sinh năm 1976, quê huyện Duy Xuyên, Quảng Nam; nay là TP Đà Nẵng), là kỹ sư công nghệ silicat, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng (cũ); Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam (cũ). Tháng 6/2025, sau khi hợp nhất địa giới hành chính Đà Nẵng – Quảng Nam, ông được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ngày 6/9/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 17/9/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị có quyết định chỉ định ông Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030.